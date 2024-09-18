https://ria.ru/20240918/evraev-1973524562.html

Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля

Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля - РИА Новости, 18.09.2024

Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал родителей школы №42 Ярославля, остро воспринявших объединение своей школы с другими в рамках создания... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:40

2024-09-18T22:40

2024-09-18T22:40

ярославская область

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общество

михаил евраев

сергей красильников

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал родителей школы №42 Ярославля, остро воспринявших объединение своей школы с другими в рамках создания образовательного комплекса. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что Кировский районный суд Ярославля принял решение об отмене обеспечительных мер, которые суд 12 сентября наложил на постановление мэрии Ярославля "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений" по иску родителей школы №42. "Кировский районный суд не нашел юридических оснований для отмены создания образовательных комплексов с объединением административно-управленческого персонала ряда школ и детских садов. Но, тем не менее, когда видишь, как остро родители учеников школы №42 воспринимают объединение со школой №49, становится ясно, что принятое управлением образования мэрии Ярославля решение об объединении именно этих учреждений – большая ошибка, и им предстоит ее исправить", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что раз школа №42 является одним из лидеров в сфере образования и в учреждении столь сплоченный коллектив, то именно она должна возглавить еще один образовательный комплекс. "Важно правильно организовать это объединение и подойти к решению этой задачи максимально ответственно", - написал губернатор. Михаил Евраев также отметил, что образовательная реформа должна приводить не к конфликтным ситуациям, а к положительным результатам для всех, важно вести разъяснительную работу и слышать людей. Управление образования мэрии Ярославля планировало объединить в образовательный комплекс №1 "ПРОГРЕССиЯ" школы №49, №7, №42 имени Н.П. Гусева и ряд детских садов. Также в планах управления образования мэрии создание образовательного комплекса №2 "Вектор", в который, помимо детсадов, войдут школы №39, №81 имени Сергея Красильникова и №72.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославль, общество, михаил евраев, сергей красильников, ярославская область