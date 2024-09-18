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Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля - РИА Новости, 18.09.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:40 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/evraev-1973524562.html
Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля
Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля - РИА Новости, 18.09.2024
Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал родителей школы №42 Ярославля, остро воспринявших объединение своей школы с другими в рамках создания... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:40
2024-09-18T22:40
ярославская область
ярославль
общество
михаил евраев
сергей красильников
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал родителей школы №42 Ярославля, остро воспринявших объединение своей школы с другими в рамках создания образовательного комплекса. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что Кировский районный суд Ярославля принял решение об отмене обеспечительных мер, которые суд 12 сентября наложил на постановление мэрии Ярославля "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений" по иску родителей школы №42. "Кировский районный суд не нашел юридических оснований для отмены создания образовательных комплексов с объединением административно-управленческого персонала ряда школ и детских садов. Но, тем не менее, когда видишь, как остро родители учеников школы №42 воспринимают объединение со школой №49, становится ясно, что принятое управлением образования мэрии Ярославля решение об объединении именно этих учреждений – большая ошибка, и им предстоит ее исправить", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что раз школа №42 является одним из лидеров в сфере образования и в учреждении столь сплоченный коллектив, то именно она должна возглавить еще один образовательный комплекс. "Важно правильно организовать это объединение и подойти к решению этой задачи максимально ответственно", - написал губернатор. Михаил Евраев также отметил, что образовательная реформа должна приводить не к конфликтным ситуациям, а к положительным результатам для всех, важно вести разъяснительную работу и слышать людей. Управление образования мэрии Ярославля планировало объединить в образовательный комплекс №1 "ПРОГРЕССиЯ" школы №49, №7, №42 имени Н.П. Гусева и ряд детских садов. Также в планах управления образования мэрии создание образовательного комплекса №2 "Вектор", в который, помимо детсадов, войдут школы №39, №81 имени Сергея Красильникова и №72.
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ярославль, общество, михаил евраев, сергей красильников, ярославская область
Ярославская область, Ярославль, Общество, Михаил Евраев, Сергей Красильников, Ярославская область

Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал родителей школы №42 Ярославля, остро воспринявших объединение своей школы с другими в рамках создания образовательного комплекса.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что Кировский районный суд Ярославля принял решение об отмене обеспечительных мер, которые суд 12 сентября наложил на постановление мэрии Ярославля "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений" по иску родителей школы №42.
«
"Кировский районный суд не нашел юридических оснований для отмены создания образовательных комплексов с объединением административно-управленческого персонала ряда школ и детских садов. Но, тем не менее, когда видишь, как остро родители учеников школы №42 воспринимают объединение со школой №49, становится ясно, что принятое управлением образования мэрии Ярославля решение об объединении именно этих учреждений – большая ошибка, и им предстоит ее исправить", - написал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что раз школа №42 является одним из лидеров в сфере образования и в учреждении столь сплоченный коллектив, то именно она должна возглавить еще один образовательный комплекс. "Важно правильно организовать это объединение и подойти к решению этой задачи максимально ответственно", - написал губернатор.
Михаил Евраев также отметил, что образовательная реформа должна приводить не к конфликтным ситуациям, а к положительным результатам для всех, важно вести разъяснительную работу и слышать людей.
Управление образования мэрии Ярославля планировало объединить в образовательный комплекс №1 "ПРОГРЕССиЯ" школы №49, №7, №42 имени Н.П. Гусева и ряд детских садов. Также в планах управления образования мэрии создание образовательного комплекса №2 "Вектор", в который, помимо детсадов, войдут школы №39, №81 имени Сергея Красильникова и №72.
 
Ярославская областьЯрославльОбществоМихаил ЕвраевСергей КрасильниковЯрославская область
 
 
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