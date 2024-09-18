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В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией - РИА Новости, 18.09.2024
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12:00 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/estonija-1973354442.html
В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией
В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией - РИА Новости, 18.09.2024
В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией
Новая военная база у границы с Россией открылась на юге Эстонии, сообщает телерадиовещательная компания ERR. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:00
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новая военная база у границы с Россией открылась на юге Эстонии, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалеку от (города) Выру", - говорится в сообщении. По информации ERR, новая база сможет вместить до 1 тысячи человек. Ожидается, что там разместится вторая эстонская бригада и контингент войск из других стран НАТО. Отмечается, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, эстония, москва, нато, в мире
Россия, Эстония, Москва, НАТО, В мире
В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией

ERR: на юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией

© Фото : Riigi Kaitseinvesteeringute KeskusНовая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии
Новая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Новая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новая военная база у границы с Россией открылась на юге Эстонии, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
"Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалеку от (города) Выру", - говорится в сообщении.
По информации ERR, новая база сможет вместить до 1 тысячи человек. Ожидается, что там разместится вторая эстонская бригада и контингент войск из других стран НАТО.
Отмечается, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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