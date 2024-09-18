https://ria.ru/20240918/energodar-1973345986.html

Глава Энергодара: удары ВСУ по городу приняли системный характер

Глава Энергодара: удары ВСУ по городу приняли системный характер - РИА Новости, 18.09.2024

Глава Энергодара: удары ВСУ по городу приняли системный характер

Атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара в последнее время приняли системный характер, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:16

2024-09-18T11:16

2024-09-18T11:39

вооруженные силы украины

энергодар

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_ef2f91d0ead65294a0e719eeaef94da5.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара в последнее время приняли системный характер, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС, заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24"."В последнее время такие удары приняли системный характер. Мы уже не раз констатировали, что такие удары наносятся по инфраструктуре города. Это город-спутник, и он непосредственно связан с Запорожской АЭС. К инфраструктуре города относятся как раз и подстанции ЗАЭС... Поэтому, конечно, это не может не вызывать опасения, это напрямую влияет на безопасность такого объекта (Запорожской АЭС)", - сказал Сеновоз."На данный момент нет. В эвакуации населения необходимости нет", - сказал Сеновоз."Применяется практически весь спектр беспилотных средств и артиллерии", - заявил Сеновоз.По его словам, в основном при атаках на Энергодар ВСУ используют FPV-дроны."Но вообще этот спектр очень широкий - это и крупные беспилотники, разведчики", - сказал глава города."Мы принимаем все меры для того, чтобы обезопасить население в данных условиях. Это, в том числе, как и перемещение населения по городу и непосредственно работников по маршрутам движения к атомной станции", - сообщил СеновозЭнергодар подвергся массовой атаке беспилотников, по территории Запорожской АЭС прилетов не было, сообщила ранее в среду РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html

https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, происшествия