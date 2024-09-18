https://ria.ru/20240918/energodar-1973345986.html
Глава Энергодара: удары ВСУ по городу приняли системный характер
Глава Энергодара: удары ВСУ по городу приняли системный характер - РИА Новости, 18.09.2024
Глава Энергодара: удары ВСУ по городу приняли системный характер
Атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара в последнее время приняли системный характер, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:16
2024-09-18T11:16
2024-09-18T11:39
вооруженные силы украины
энергодар
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запорожская аэс
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара в последнее время приняли системный характер, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС, заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24"."В последнее время такие удары приняли системный характер. Мы уже не раз констатировали, что такие удары наносятся по инфраструктуре города. Это город-спутник, и он непосредственно связан с Запорожской АЭС. К инфраструктуре города относятся как раз и подстанции ЗАЭС... Поэтому, конечно, это не может не вызывать опасения, это напрямую влияет на безопасность такого объекта (Запорожской АЭС)", - сказал Сеновоз."На данный момент нет. В эвакуации населения необходимости нет", - сказал Сеновоз."Применяется практически весь спектр беспилотных средств и артиллерии", - заявил Сеновоз.По его словам, в основном при атаках на Энергодар ВСУ используют FPV-дроны."Но вообще этот спектр очень широкий - это и крупные беспилотники, разведчики", - сказал глава города."Мы принимаем все меры для того, чтобы обезопасить население в данных условиях. Это, в том числе, как и перемещение населения по городу и непосредственно работников по маршрутам движения к атомной станции", - сообщил СеновозЭнергодар подвергся массовой атаке беспилотников, по территории Запорожской АЭС прилетов не было, сообщила ранее в среду РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Происшествия
Глава Энергодара: удары ВСУ по городу приняли системный характер
Глава Энергодара: удары ВСУ по инфраструктуре города приняли системный характер
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара в последнее время приняли системный характер, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС, заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24"
.
"В последнее время такие удары приняли системный характер. Мы уже не раз констатировали, что такие удары наносятся по инфраструктуре города. Это город-спутник, и он непосредственно связан с Запорожской АЭС. К инфраструктуре города относятся как раз и подстанции ЗАЭС... Поэтому, конечно, это не может не вызывать опасения, это напрямую влияет на безопасность такого объекта (Запорожской АЭС)", - сказал Сеновоз.
"На данный момент нет. В эвакуации населения необходимости нет", - сказал Сеновоз.
"Применяется практически весь спектр беспилотных средств и артиллерии", - заявил Сеновоз.
По его словам, в основном при атаках на Энергодар ВСУ
используют FPV-дроны.
"Но вообще этот спектр очень широкий - это и крупные беспилотники, разведчики", - сказал глава города.
"Мы принимаем все меры для того, чтобы обезопасить население в данных условиях. Это, в том числе, как и перемещение населения по городу и непосредственно работников по маршрутам движения к атомной станции", - сообщил Сеновоз
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников, по территории Запорожской АЭС прилетов не было, сообщила ранее в среду РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.