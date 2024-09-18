https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников - РИА Новости, 18.09.2024
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на территории станции прилетов не было, но опасность применения противником дронов РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:06
2024-09-18T10:06
2024-09-18T10:17
происшествия
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на территории станции прилетов не было, но опасность применения противником дронов по Энергодару сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина."С утра фиксируется налет беспилотников ВСУ на город. На территории станции прилетов не зафиксировано" , - сообщила Яшина.Она отметила, что на данный момент сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС.
https://ria.ru/20240917/delo-1973220867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская аэс
Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников, на ЗАЭС прилетов не было