https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html

Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников

Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников - РИА Новости, 18.09.2024

Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников

Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на территории станции прилетов не было, но опасность применения противником дронов РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:06

2024-09-18T10:06

2024-09-18T10:17

происшествия

энергодар

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на территории станции прилетов не было, но опасность применения противником дронов по Энергодару сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина."С утра фиксируется налет беспилотников ВСУ на город. На территории станции прилетов не зафиксировано" , - сообщила Яшина.Она отметила, что на данный момент сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС.

https://ria.ru/20240917/delo-1973220867.html

энергодар

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, энергодар, запорожская аэс