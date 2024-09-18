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Эксперт рассказал о питании для людей с избыточной массой тела - РИА Новости, 18.09.2024
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09:30 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ekspert-1973323504.html
Эксперт рассказал о питании для людей с избыточной массой тела
Эксперт рассказал о питании для людей с избыточной массой тела - РИА Новости, 18.09.2024
Эксперт рассказал о питании для людей с избыточной массой тела
Людям с избыточной массой тела не стоит опасаться употребления в пищу жирных мясных и молочных продуктов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт сегмента... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:30
2024-09-18T09:30
общество
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Людям с избыточной массой тела не стоит опасаться употребления в пищу жирных мясных и молочных продуктов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт сегмента "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Сергей Чудаков. "Людям с избыточной массой тела стоит употреблять овощи вместо крахмалистых гарниров и хлеба, а также не бояться жирных мясных и молочных продуктов. Тем, кто пьет много кофе, чая или сладких напитков, важно помнить о том, что телу нужна прежде всего чистая вода. Кроме того, стоит строить свой рацион вокруг тех продуктов, которые обеспечивают организм нужными питательными веществами и энергией", - сказал Чудаков. Эксперт напомнил о том, что фастфуд, полуфабрикаты и промышленная выпечка - "это рафинированная, по сути, искусственная еда", которая запускает процессы ускоренного старения. "Первые строчки списка продуктов с самым высоким содержанием микронутриентов занимают животные субпродукты (прежде всего печень), яичный желток, морепродукты, мелкая рыба. Далее следуют разные виды мяса, полезны и цельные (не обезжиренные) молочные продукты. Из растительных продуктов богаче всего семечки и орехи, а также листовые овощи", - отметил в беседе с агентством эксперт сегмента "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад. Эксперт подчеркнул, что растения всегда уступают животным продуктам в содержании качественного белка и жирорастворимых витаминов, а минералы из растений также усваиваются значительно хуже. По его мнению, оптимально сочетать цельные животные продукты с овощами. В режиме питания важно постараться отказаться от частого дробного питания, поздних ужинов и ночных перекусов, говорит эксперт. Система усвоения питательных веществ лучше всего работает в дневное время (условно говоря, с 7 утра до 19 часов), поэтому оптимально, если 3 полноценных приема пищи укладываются в этот промежуток. Лучше начать достаточно плотно завтракать, заключил Мартюшев-Поклад.
https://radiosputnik.ru/20240902/pitanie-1968927105.html
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общество
Общество
Эксперт рассказал о питании для людей с избыточной массой тела

Эксперт: людям с избыточной массой тела не стоит бояться жирных продуктов

© Depositphotos.com / yacobchuk1Девушка выбирает правильное питание
Девушка выбирает правильное питание - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Depositphotos.com / yacobchuk1
Девушка выбирает правильное питание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Людям с избыточной массой тела не стоит опасаться употребления в пищу жирных мясных и молочных продуктов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт сегмента "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Сергей Чудаков.
"Людям с избыточной массой тела стоит употреблять овощи вместо крахмалистых гарниров и хлеба, а также не бояться жирных мясных и молочных продуктов. Тем, кто пьет много кофе, чая или сладких напитков, важно помнить о том, что телу нужна прежде всего чистая вода. Кроме того, стоит строить свой рацион вокруг тех продуктов, которые обеспечивают организм нужными питательными веществами и энергией", - сказал Чудаков.
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Эксперт напомнил о том, что фастфуд, полуфабрикаты и промышленная выпечка - "это рафинированная, по сути, искусственная еда", которая запускает процессы ускоренного старения.
"Первые строчки списка продуктов с самым высоким содержанием микронутриентов занимают животные субпродукты (прежде всего печень), яичный желток, морепродукты, мелкая рыба. Далее следуют разные виды мяса, полезны и цельные (не обезжиренные) молочные продукты. Из растительных продуктов богаче всего семечки и орехи, а также листовые овощи", - отметил в беседе с агентством эксперт сегмента "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад.
Эксперт подчеркнул, что растения всегда уступают животным продуктам в содержании качественного белка и жирорастворимых витаминов, а минералы из растений также усваиваются значительно хуже. По его мнению, оптимально сочетать цельные животные продукты с овощами.
В режиме питания важно постараться отказаться от частого дробного питания, поздних ужинов и ночных перекусов, говорит эксперт. Система усвоения питательных веществ лучше всего работает в дневное время (условно говоря, с 7 утра до 19 часов), поэтому оптимально, если 3 полноценных приема пищи укладываются в этот промежуток. Лучше начать достаточно плотно завтракать, заключил Мартюшев-Поклад.
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