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ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий - РИА Новости, 18.09.2024
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Религия
 
22:40 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/dum-1973524242.html
ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий
ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий - РИА Новости, 18.09.2024
ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий
Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил единоверцам операции с кешбеком, но с рядом условий, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:40
2024-09-18T22:40
религия
россия
москва
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил единоверцам операции с кешбеком, но с рядом условий, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ, заместитель председателя Совета улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Совет улемов ДУМ РФ вынес решение по финансовым операциям с кешбэком. Так, продавцу самостоятельно или пользуясь услугой посредников в виде кешбэк-сервисов разрешается осуществлять поощрительную программу посредством выдачи бонусной накопительной карты, при которой клиент может копить баллы или бонусы и тратить их впоследствии в этом же магазине. Также разрешено пользование дебетовыми картами и опцией кешбэк, входящей в пакет их обслуживания", - сообщил агентству в среду муфтий Ильдар Аляутдинов по итогам заседания Совета улемов ДУМ РФ. В то же время религиозный деятель отметил, что Совет улемов запретил пользование кредитными картами (и опцией кешбэк в них), подразумевающие вероятность наступления штрафных санкций за просрочку по выплате займа в виде процентных начислений. Ранее Совет улемов ДУМ РФ запретил единоверцам операции с криптовалютой, если она не имеет статуса товара, валюты или финансового актива.
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россия, москва, ильдар аляутдинов
Религия, Россия, Москва, Ильдар Аляутдинов
ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий

ДУМ разрешил единоверцам операции с кешбеком, но с рядом условий

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в мечети Аль-Марджани
Верующие в мечети Аль-Марджани - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в мечети Аль-Марджани. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил единоверцам операции с кешбеком, но с рядом условий, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ, заместитель председателя Совета улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Совет улемов ДУМ РФ вынес решение по финансовым операциям с кешбэком. Так, продавцу самостоятельно или пользуясь услугой посредников в виде кешбэк-сервисов разрешается осуществлять поощрительную программу посредством выдачи бонусной накопительной карты, при которой клиент может копить баллы или бонусы и тратить их впоследствии в этом же магазине. Также разрешено пользование дебетовыми картами и опцией кешбэк, входящей в пакет их обслуживания", - сообщил агентству в среду муфтий Ильдар Аляутдинов по итогам заседания Совета улемов ДУМ РФ.
В то же время религиозный деятель отметил, что Совет улемов запретил пользование кредитными картами (и опцией кешбэк в них), подразумевающие вероятность наступления штрафных санкций за просрочку по выплате займа в виде процентных начислений.
Ранее Совет улемов ДУМ РФ запретил единоверцам операции с криптовалютой, если она не имеет статуса товара, валюты или финансового актива.
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