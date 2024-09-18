https://ria.ru/20240918/dum-1973524242.html

ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий

ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий - РИА Новости, 18.09.2024

ДУМ разрешил мусульманам операции с кешбеком, но с рядом условий

Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил единоверцам операции с кешбеком, но с рядом условий, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:40

2024-09-18T22:40

2024-09-18T22:40

религия

россия

москва

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил единоверцам операции с кешбеком, но с рядом условий, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ, заместитель председателя Совета улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Совет улемов ДУМ РФ вынес решение по финансовым операциям с кешбэком. Так, продавцу самостоятельно или пользуясь услугой посредников в виде кешбэк-сервисов разрешается осуществлять поощрительную программу посредством выдачи бонусной накопительной карты, при которой клиент может копить баллы или бонусы и тратить их впоследствии в этом же магазине. Также разрешено пользование дебетовыми картами и опцией кешбэк, входящей в пакет их обслуживания", - сообщил агентству в среду муфтий Ильдар Аляутдинов по итогам заседания Совета улемов ДУМ РФ. В то же время религиозный деятель отметил, что Совет улемов запретил пользование кредитными картами (и опцией кешбэк в них), подразумевающие вероятность наступления штрафных санкций за просрочку по выплате займа в виде процентных начислений. Ранее Совет улемов ДУМ РФ запретил единоверцам операции с криптовалютой, если она не имеет статуса товара, валюты или финансового актива.

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россия, москва, ильдар аляутдинов