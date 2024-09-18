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В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси - РИА Новости, 18.09.2024
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09:06 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/dubaj-1973320680.html
В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси
В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси - РИА Новости, 18.09.2024
В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси
Воздушные такси в Дубае будут запущены к первому кварталу 2026 года, заявил РИА Новости директор департамента по транспортным технологиям в Управлении... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:06
2024-09-18T09:06
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ДУБАЙ, 18 сен - РИА Новости. Воздушные такси в Дубае будут запущены к первому кварталу 2026 года, заявил РИА Новости директор департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая (RTA) Халед Аль Авади (Khaled Al Awadhi). "У нас есть план запустить услугу воздушного такси к первому кварталу 2026 года. Сейчас мы работаем над тестированием и сертификацией самого транспортного средства с нашими партнерами Joby Aviation, американской компанией. Также мы начинаем фазу проектирования станции для "вертипортов" со Skyports, британской компанией, которая будет заниматься разработкой "вертипортов", - сказал он. По его словам, всего в Дубае планируется построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из них будут запущены к началу 2026 года. По словам представителя RTA, помимо инфраструктурных объектов, для аэротакси будет создана служба мониторинга и безопасности. "Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы сделать эту услугу как можно более доступной. Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов", - отметил собеседник агентства, отметив, что стоимость этой услуги будет дешевле или примерно соответствовать цене аренды лимузинов.По его словам, электрические аэротакси также будут работать в 100 раз тише обычных вертолетов. Что касается беспилотных такси-автомобилей, разрабатываемых совместно с General Motors, они начнут работать в Дубае уже в 2025 году. Сейчас такси проходят тестирования. "Мы планируем сделать лимузин-сервис полностью экологически чистым к 2026 году за счет гибридных и электрических двигателей. К 2035 году все такси Дубая, согласно планам, будут электрическими, а к 2050 году весь автобусный парк будет состоять только из электробусов", - заключил Аль Авади.
https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html
https://ria.ru/20240904/jandeks-1970393459.html
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дубай, general motors, в мире
Дубай, General Motors, В мире
В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси

В Дубае сертифицируют воздушные такси, которые хотят запустить в 2026 году

© iStock.com / mrtekmekciДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© iStock.com / mrtekmekci
Дубай. Архивное фото
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ДУБАЙ, 18 сен - РИА Новости. Воздушные такси в Дубае будут запущены к первому кварталу 2026 года, заявил РИА Новости директор департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая (RTA) Халед Аль Авади (Khaled Al Awadhi).
"У нас есть план запустить услугу воздушного такси к первому кварталу 2026 года. Сейчас мы работаем над тестированием и сертификацией самого транспортного средства с нашими партнерами Joby Aviation, американской компанией. Также мы начинаем фазу проектирования станции для "вертипортов" со Skyports, британской компанией, которая будет заниматься разработкой "вертипортов", - сказал он.
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По его словам, всего в Дубае планируется построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из них будут запущены к началу 2026 года.
По словам представителя RTA, помимо инфраструктурных объектов, для аэротакси будет создана служба мониторинга и безопасности.
"Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы сделать эту услугу как можно более доступной. Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов", - отметил собеседник агентства, отметив, что стоимость этой услуги будет дешевле или примерно соответствовать цене аренды лимузинов.
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По его словам, электрические аэротакси также будут работать в 100 раз тише обычных вертолетов.
Что касается беспилотных такси-автомобилей, разрабатываемых совместно с General Motors, они начнут работать в Дубае уже в 2025 году. Сейчас такси проходят тестирования.
"Мы планируем сделать лимузин-сервис полностью экологически чистым к 2026 году за счет гибридных и электрических двигателей. К 2035 году все такси Дубая, согласно планам, будут электрическими, а к 2050 году весь автобусный парк будет состоять только из электробусов", - заключил Аль Авади.
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