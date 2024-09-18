Рейтинг@Mail.ru
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 18.09.2024 (обновлено: 10:16 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/drg-1973315535.html
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ - РИА Новости, 18.09.2024
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:50
2024-09-18T10:16
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973330769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9124a7234a91fae95fcfa53afe916c6.jpg
КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.Видео с одним раненым и одним уничтоженным украинским диверсантом было передано в распоряжение РИА Новости. &quot;Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ организовали засаду и заманили в нее группу украинских диверсантов. В результате боя вся ДРГ была уничтожена. Один украинский разведчик был захвачен в плен&quot;, — сообщил РИА Новости представитель силовых структур.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240918/tor-1973309972.html
https://ria.ru/20240918/minoborony-1973309299.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Морпехи организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Морпехи 810-й бригады Черноморского флота организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, один разведчик взят в плен, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства
2024-09-18T07:50
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973330769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0c834584a77b154fbb25aee31722ba7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Брянская область
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ

Морпехи ЧФ организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Читать ria.ru в
КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Видео с одним раненым и одним уничтоженным украинским диверсантом было передано в распоряжение РИА Новости.
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК "Тор-М2"
05:17
«

"Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ организовали засаду и заманили в нее группу украинских диверсантов. В результате боя вся ДРГ была уничтожена. Один украинский разведчик был захвачен в плен", — сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Десантники устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала