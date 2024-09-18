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Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ - РИА Новости, 18.09.2024
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:50
2024-09-18T07:50
2024-09-18T10:16
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валерий герасимов
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КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.Видео с одним раненым и одним уничтоженным украинским диверсантом было передано в распоряжение РИА Новости. "Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ организовали засаду и заманили в нее группу украинских диверсантов. В результате боя вся ДРГ была уничтожена. Один украинский разведчик был захвачен в плен", — сообщил РИА Новости представитель силовых структур.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Морпехи организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Морпехи 810-й бригады Черноморского флота организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, один разведчик взят в плен, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства
2024-09-18T07:50
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Брянская область
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Морпехи ЧФ организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ в Курской области