https://ria.ru/20240918/donetsk-1973421333.html

В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс

В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс - РИА Новости, 18.09.2024

В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс

Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:04

2024-09-18T15:04

2024-09-18T15:04

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "Перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Специалисты с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд накладным зарядом на месте", - сказали в ведомстве. Отмечается, что системой РЭБ "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака "на региональный объект энергетического комплекса". Место падения беспилотника было выявлено максимально оперативно, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html

куйбышевский район

донецк

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куйбышевский район, донецк, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)