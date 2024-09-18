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В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/donetsk-1973421333.html
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс - РИА Новости, 18.09.2024
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс
Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:04
2024-09-18T15:04
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "Перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Специалисты с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд накладным зарядом на месте", - сказали в ведомстве. Отмечается, что системой РЭБ "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака "на региональный объект энергетического комплекса". Место падения беспилотника было выявлено максимально оперативно, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, добавили в УФСБ.
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куйбышевский район
донецк
россия
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куйбышевский район, донецк, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс

ФСБ: в Куйбышевском районе Донецка предотвращена атака ВСУ на энергообъект

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
"Перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Специалисты с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд накладным зарядом на месте", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что системой РЭБ "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака "на региональный объект энергетического комплекса".
Место падения беспилотника было выявлено максимально оперативно, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, добавили в УФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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