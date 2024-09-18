https://ria.ru/20240918/donetsk-1973421333.html
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс - РИА Новости, 18.09.2024
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс
Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:04
2024-09-18T15:04
2024-09-18T15:04
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "Перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Специалисты с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд накладным зарядом на месте", - сказали в ведомстве. Отмечается, что системой РЭБ "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака "на региональный объект энергетического комплекса". Место падения беспилотника было выявлено максимально оперативно, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке предотвратили атаку дрона ВСУ на энергетический комплекс
ФСБ: в Куйбышевском районе Донецка предотвращена атака ВСУ на энергообъект
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка предотвращена террористическая атака ВСУ на объект энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
"Перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Специалисты с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд накладным зарядом на месте", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что системой РЭБ "Купол Донбасса" в Куйбышевском районе Донецка сорвана террористическая атака "на региональный объект энергетического комплекса".
Место падения беспилотника было выявлено максимально оперативно, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, добавили в УФСБ.