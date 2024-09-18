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Названа одна из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году - РИА Новости, 18.09.2024
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06:12 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/dokumenty-1973312204.html
Названа одна из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году
Названа одна из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году - РИА Новости, 18.09.2024
Названа одна из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году
Жаркая погода послужила причиной для возгорания селитры, которая хранилась рядом с автозаправочной станцией в Махачкале и привела к ее взрыву в августе 2023... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:12
2024-09-18T06:12
махачкала
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жаркая погода послужила причиной для возгорания селитры, которая хранилась рядом с автозаправочной станцией в Махачкале и привела к ее взрыву в августе 2023 года, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Вечером 14 августа 2023 года на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка. Тогда в результате взрыва погибли 35 человек, еще два позже скончались от полученных травм. Более 100 человек пострадали. Повреждения получили машины и дома. Из документов следует, что помимо нарушений хранения легковоспламеняющихся веществ на складе недалеко от заправки причиной взрыва стала и жаркая погода. Тогда, в августе 2023 года, температура превысила 35 градусов. По версии следствия, вместе это привело к самовоспламенению аммиачной селитры и других химических веществ, которые хранились на складе, произошел пожар и взрыв, после чего огонь распространился на стоявшую на противоположной стороне автозаправочную станцию. Басманный суд Москвы заключил под стражу Эльдара Насрулаева, который, как полагает следствие, хранил у себя селитру. Заседание по просьбе следователя закрыли от публики. Фигуранту предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240918/pozhar-1973300599.html
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махачкала, москва, происшествия
Махачкала, Москва, Происшествия
Названа одна из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году

Документы: одной из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году стала жара

© Фото : МЧС РФПожар на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : МЧС РФ
Пожар на АЗС в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жаркая погода послужила причиной для возгорания селитры, которая хранилась рядом с автозаправочной станцией в Махачкале и привела к ее взрыву в августе 2023 года, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Вечером 14 августа 2023 года на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка. Тогда в результате взрыва погибли 35 человек, еще два позже скончались от полученных травм. Более 100 человек пострадали. Повреждения получили машины и дома.
Место пожара в автосервисе в Ярославле. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
При тушении пожара на автосервисе в Ярославле пострадали четыре спасателя
01:02
Из документов следует, что помимо нарушений хранения легковоспламеняющихся веществ на складе недалеко от заправки причиной взрыва стала и жаркая погода. Тогда, в августе 2023 года, температура превысила 35 градусов. По версии следствия, вместе это привело к самовоспламенению аммиачной селитры и других химических веществ, которые хранились на складе, произошел пожар и взрыв, после чего огонь распространился на стоявшую на противоположной стороне автозаправочную станцию.
Басманный суд Москвы заключил под стражу Эльдара Насрулаева, который, как полагает следствие, хранил у себя селитру. Заседание по просьбе следователя закрыли от публики. Фигуранту предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.
На месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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