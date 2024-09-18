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СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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12:31 18.09.2024 (обновлено: 14:41 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/conversation-1973363611.html
СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане
СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане
Взрыв пейджеров в Ливане приведет к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, пишет The Conversation. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:31
2024-09-18T14:41
в мире
ливан
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
хезболла
моссад
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взрыв пейджеров в Ливане приведет к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, пишет The Conversation.&quot;Предполагаемая атака Израиля на членов &quot;Хезболлы&quot; со взрывом их пейджеров – еще одно зловещее событие, подталкивающее Ближний Восток к полномасштабной региональной войне&quot;, — говорится в материале.Обозреватель считает, что "Хезболла" не оставит произошедшее без ответа, поэтому в регионе могут начаться полномасштабные сражения.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240918/peskov-1973360715.html
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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в мире, ливан, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, хезболла, моссад, детонация сотен пейджеров в ливане, политика
В мире, Ливан, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Моссад, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Политика
СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане

Conversation: взрыв пейджеров в Ливане приведет к войне на Ближнем Востоке

© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взрыв пейджеров в Ливане приведет к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, пишет The Conversation.
«

"Предполагаемая атака Израиля на членов "Хезболлы" со взрывом их пейджеров – еще одно зловещее событие, подталкивающее Ближний Восток к полномасштабной региональной войне", — говорится в материале.

Обозреватель считает, что "Хезболла" не оставит произошедшее без ответа, поэтому в регионе могут начаться полномасштабные сражения.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию со взрывом пейджеров в Ливане
Вчера, 12:20
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
Вчера, 09:39
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане
Вчера, 00:15
 
В миреЛиванИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуХезболлаМоссадДетонация сотен пейджеров в ЛиванеПолитика
 
 
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