https://ria.ru/20240918/conversation-1973363611.html

СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане

СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане

Взрыв пейджеров в Ливане приведет к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, пишет The Conversation. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:31

2024-09-18T12:31

2024-09-18T14:41

в мире

ливан

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

хезболла

моссад

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взрыв пейджеров в Ливане приведет к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, пишет The Conversation."Предполагаемая атака Израиля на членов "Хезболлы" со взрывом их пейджеров – еще одно зловещее событие, подталкивающее Ближний Восток к полномасштабной региональной войне", — говорится в материале.Обозреватель считает, что "Хезболла" не оставит произошедшее без ответа, поэтому в регионе могут начаться полномасштабные сражения.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее, "Хезболла" пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезболлой". По информации агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/peskov-1973360715.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

https://ria.ru/20240918/snouden-1973298103.html

ливан

израиль

ближний восток

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в мире, ливан, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, хезболла, моссад, детонация сотен пейджеров в ливане, политика