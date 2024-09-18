Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 18.09.2024 (обновлено: 16:50 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973457952.html
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы - РИА Новости, 18.09.2024
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы
Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя директора школы №68 по уголовному делу о нападении... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:40
2024-09-18T16:50
происшествия
россия
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973335878_3:0:2552:1434_1920x0_80_0_0_cc98636b9cc1108e3fd05802b1e508c0.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя директора школы №68 по уголовному делу о нападении ученика на сверстников, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщало в среду СУСК, задержаны заместитель директора школы №68 Челябинска, в которой ученик с молотком напал на сверстников, и замглавы охранного предприятия. Первому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), второму – по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). "В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года обвиняемого... отказать", - сказала судья.
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973441602.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973335878_640:0:2552:1434_1920x0_80_0_0_1dcdf90d1f151b22cdc139372bfcabb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Россия, Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы

Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы №68

© СУ СК России по Челябинской областиЗадержанная после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе
Задержанная после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Задержанная после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя директора школы №68 по уголовному делу о нападении ученика на сверстников, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщало в среду СУСК, задержаны заместитель директора школы №68 Челябинска, в которой ученик с молотком напал на сверстников, и замглавы охранного предприятия. Первому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), второму – по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года обвиняемого... отказать", - сказала судья.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске
Вчера, 15:59
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскНападение ученика на школу в Челябинске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала