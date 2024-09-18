https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973457952.html

Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы

Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы - РИА Новости, 18.09.2024

Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы

Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя директора школы №68 по уголовному делу о нападении... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:40

2024-09-18T16:40

2024-09-18T16:50

происшествия

россия

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя директора школы №68 по уголовному делу о нападении ученика на сверстников, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщало в среду СУСК, задержаны заместитель директора школы №68 Челябинска, в которой ученик с молотком напал на сверстников, и замглавы охранного предприятия. Первому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), второму – по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). "В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года обвиняемого... отказать", - сказала судья.

https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973441602.html

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происшествия, россия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске