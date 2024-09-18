https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973457952.html
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы - РИА Новости, 18.09.2024
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы
Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя директора школы №68 по уголовному делу о нападении... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:40
2024-09-18T16:40
2024-09-18T16:50
происшествия
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челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя директора школы №68 по уголовному делу о нападении ученика на сверстников, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщало в среду СУСК, задержаны заместитель директора школы №68 Челябинска, в которой ученик с молотком напал на сверстников, и замглавы охранного предприятия. Первому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), второму – по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). "В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года обвиняемого... отказать", - сказала судья.
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973441602.html
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происшествия, россия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Россия, Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы
Суд отказал в ходатайстве об аресте замдиректора челябинской школы №68