https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973441602.html

Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске

Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске - РИА Новости, 18.09.2024

Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске

Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора охранного предприятия, обвиняемого в оказании небезопасных услуг по делу о... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:59

2024-09-18T15:59

2024-09-18T15:59

происшествия

челябинск

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора охранного предприятия, обвиняемого в оказании небезопасных услуг по делу о нападении подростка в школе №68 на сверстников, передает корреспондент РИА Новости. "В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого... отказать", - сказала судья. Обвиняемый был отпущен домой. Он отказался отвечать на вопросы журналистов. Позже сегодня рассмотрит просьбу следствия об аресте заместителя директора школы, обвиняемого в халатности. В понедельник в школе №68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков - двух девочек и мальчика, - а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву. По версии СК, охрана в школе осуществлялась формально, пропускной режим фактически отсутствовал, рамка и турникет не были подключены.

https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973335900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске