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Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске - РИА Новости, 18.09.2024
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15:59 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973441602.html
Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске
Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске - РИА Новости, 18.09.2024
Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске
Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора охранного предприятия, обвиняемого в оказании небезопасных услуг по делу о... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:59
2024-09-18T15:59
происшествия
челябинск
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора охранного предприятия, обвиняемого в оказании небезопасных услуг по делу о нападении подростка в школе №68 на сверстников, передает корреспондент РИА Новости. "В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого... отказать", - сказала судья. Обвиняемый был отпущен домой. Он отказался отвечать на вопросы журналистов. Позже сегодня рассмотрит просьбу следствия об аресте заместителя директора школы, обвиняемого в халатности. В понедельник в школе №68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков - двух девочек и мальчика, - а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву. По версии СК, охрана в школе осуществлялась формально, пропускной режим фактически отсутствовал, рамка и турникет не были подключены.
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973335900.html
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происшествия, челябинск, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске
Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске

Суд отпустил замглавы ЧОП школы в Челябинске, где произошло нападение

© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора охранного предприятия, обвиняемого в оказании небезопасных услуг по делу о нападении подростка в школе №68 на сверстников, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого... отказать", - сказала судья.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Вчера, 10:36
Обвиняемый был отпущен домой. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.
Позже сегодня рассмотрит просьбу следствия об аресте заместителя директора школы, обвиняемого в халатности.
В понедельник в школе №68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков - двух девочек и мальчика, - а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву.
По версии СК, охрана в школе осуществлялась формально, пропускной режим фактически отсутствовал, рамка и турникет не были подключены.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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ПроисшествияЧелябинскМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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