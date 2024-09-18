Суд отпустил домой замглавы ЧОП, охраняющего школу №68 в Челябинске
Суд отпустил замглавы ЧОП школы в Челябинске, где произошло нападение
© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отказался арестовывать заместителя директора охранного предприятия, обвиняемого в оказании небезопасных услуг по делу о нападении подростка в школе №68 на сверстников, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого... отказать", - сказала судья.
Обвиняемый был отпущен домой. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.
Позже сегодня рассмотрит просьбу следствия об аресте заместителя директора школы, обвиняемого в халатности.
В понедельник в школе №68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков - двух девочек и мальчика, - а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву.
По версии СК, охрана в школе осуществлялась формально, пропускной режим фактически отсутствовал, рамка и турникет не были подключены.