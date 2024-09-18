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В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП - РИА Новости, 18.09.2024
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11:18 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973346650.html
В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП
В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП - РИА Новости, 18.09.2024
В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП
Охрана в школе №68 Челябинска, где подросток 16 сентября напал с молотком и ножом на сверстников, осуществлялась формально, пропускной режим фактически не... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:18
2024-09-18T11:18
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Охрана в школе №68 Челябинска, где подросток 16 сентября напал с молотком и ножом на сверстников, осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону. "По данным следствия, охрана осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html
челябинск
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске
В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП

СК: охрана в челябинской школе, где подросток напал на учеников, была формальной

© РИА НовостиУ школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
У школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости
У школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Охрана в школе №68 Челябинска, где подросток 16 сентября напал с молотком и ножом на сверстников, осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, охрана осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены", - говорится в сообщении.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией
Вчера, 15:58
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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