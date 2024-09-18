https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973346650.html

В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП

В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП - РИА Новости, 18.09.2024

В СК рассказали об охране в школе Челябинска, где произошло ЧП

Охрана в школе №68 Челябинска, где подросток 16 сентября напал с молотком и ножом на сверстников, осуществлялась формально, пропускной режим фактически не... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:18

2024-09-18T11:18

2024-09-18T11:18

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Охрана в школе №68 Челябинска, где подросток 16 сентября напал с молотком и ножом на сверстников, осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону. "По данным следствия, охрана осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html

челябинск

россия

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Дарья Буймова

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске