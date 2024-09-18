https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973333943.html

Замдиректоров челябинской школы и охранного предприятия задержали после ЧП

Замдиректоров челябинской школы и охранного предприятия задержали после ЧП - РИА Новости, 18.09.2024

Замдиректоров челябинской школы и охранного предприятия задержали после ЧП

В Челябинске после нападения школьника на одноклассников задержали заместителя директора школы № 68 Челябинска и заместителя директора охранного предприятия,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:29

2024-09-18T10:29

2024-09-18T11:14

челябинск

происшествия

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен — РИА Новости. В Челябинске после нападения школьника на одноклассников задержали заместителя директора школы № 68 Челябинска и заместителя директора охранного предприятия, сообщило следственное управление СК по региону."Задержан заместитель директора учебного учреждения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК", — отметили в ведомстве.Кроме того, из-за инцидента возбудили уголовное дело об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По этому делу задержали заместителя директора охранного предприятия, которому предъявили обвинение.Следователь направил в суд ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым.ЧП произошло утром 16 сентября в школе № 68. По информации прокуратуры, это коррекционное учебное заведение. Тринадцатилетний подросток пронес в здание нож, молоток и муляж пистолета и напал на сверстников. Трое учеников получили удары молотком, одна из школьниц — молотком и ножом. Также пострадала учительница, пытавшаяся остановить нападавшего.Всех пострадавших госпитализировали, двум школьникам провели операции, третий ребенок и взрослый в оперативном лечении не нуждались. Позднее всех раненых детей доставили в Москву.В пресс-службе СК РИА Новости рассказали, что нападавшего пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель.На место прибыла Росгвардия, которую вызвали тревожной кнопкой.СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, нападавший страдает шизофренией, после нападения его доставили в психоневрологическую больницу. Известно, что летом подросток уже проходил двухмесячное лечение в психиатрической клинике.Как рассказывал его одноклассник, над нападавшим издевались другие ученики, а сам он "вел себя как скинхед".

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973103323.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973273534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске