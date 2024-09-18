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Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову - РИА Новости, 18.09.2024
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11:55 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/bulgakov-1973354831.html
Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову
Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову - РИА Новости, 18.09.2024
Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову
Следствие просит Басманный суд Москвы продлить арест экс-замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:55
2024-09-18T11:55
происшествия
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россия
дмитрий булгаков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы продлить арест экс-замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, обвиняемым в мошенничестве, следует из картотеки инстанции. "Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Булгакова Д.В., Селезнева Г.Н., Яковлева Г.В. Судебное заседание назначено на 20 сентября в 17.45", - сказано в картотеке.
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происшествия, москва, россия, дмитрий булгаков, геннадий селезнев
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев
Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову

Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову и еще двум фигурантам

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы продлить арест экс-замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, обвиняемым в мошенничестве, следует из картотеки инстанции.
"Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Булгакова Д.В., Селезнева Г.Н., Яковлева Г.В. Судебное заседание назначено на 20 сентября в 17.45", - сказано в картотеке.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России
11 сентября, 07:23
 
ПроисшествияМоскваРоссияДмитрий БулгаковГеннадий Селезнев
 
 
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