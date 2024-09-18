https://ria.ru/20240918/bulgakov-1973354831.html

Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову

Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову - РИА Новости, 18.09.2024

Следствие попросило продлить арест генералу Булгакову

Следствие просит Басманный суд Москвы продлить арест экс-замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:55

2024-09-18T11:55

2024-09-18T11:55

происшествия

москва

россия

дмитрий булгаков

геннадий селезнев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы продлить арест экс-замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, обвиняемым в мошенничестве, следует из картотеки инстанции. "Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Булгакова Д.В., Селезнева Г.Н., Яковлева Г.В. Судебное заседание назначено на 20 сентября в 17.45", - сказано в картотеке.

https://ria.ru/20240911/souchastniki-1971978165.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, дмитрий булгаков, геннадий селезнев