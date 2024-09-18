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Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16 - РИА Новости, 18.09.2024
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09:25 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/buk-1973322964.html
Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16
Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16 - РИА Новости, 18.09.2024
Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16
Расчеты комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" группировки войск "Днепр" прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:25
2024-09-18T09:25
специальная военная операция на украине
безопасность
f-16
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ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" группировки войск "Днепр" прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16, сообщил РИА Новости командир расчета ПВО "Бук-М2" с позывным "Каскад". "Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%", - сказал "Каскад". По словам офицера, сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма и основными её целями становятся беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS. "Наша боевая машина как раз для этого и предназначена - для уничтожения целей, как ATACMS и F-16", - сказал РИА Новости старший оператор расчета с позывным "Вихрь". Собеседники агентства подчеркивают, что на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны. "Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают... Любая авиация будет сбита", - сказал агентству военнослужащий расчета с позывным "Термит". Командир зенитно-ракетной батареи с позывным "Каспля" рассказал, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены. "Если в нашем секторе появится истребитель F-16 то, я думаю, расчеты уничтожат его без проблем", - подчеркнул военный.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html
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безопасность, f-16, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, F-16, Россия, Украина
Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16

Расчеты ПВО "Бук-М2" прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" группировки войск "Днепр" прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16, сообщил РИА Новости командир расчета ПВО "Бук-М2" с позывным "Каскад".
"Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%", - сказал "Каскад".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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4 сентября, 18:45
По словам офицера, сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма и основными её целями становятся беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS.
"Наша боевая машина как раз для этого и предназначена - для уничтожения целей, как ATACMS и F-16", - сказал РИА Новости старший оператор расчета с позывным "Вихрь".
Собеседники агентства подчеркивают, что на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.
«
"Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают... Любая авиация будет сбита", - сказал агентству военнослужащий расчета с позывным "Термит".
Командир зенитно-ракетной батареи с позывным "Каспля" рассказал, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.
"Если в нашем секторе появится истребитель F-16 то, я думаю, расчеты уничтожат его без проблем", - подчеркнул военный.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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