https://ria.ru/20240918/buk-1973322964.html

Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16

Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16 - РИА Новости, 18.09.2024

Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16

Расчеты комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" группировки войск "Днепр" прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:25

2024-09-18T09:25

2024-09-18T09:25

специальная военная операция на украине

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" группировки войск "Днепр" прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16, сообщил РИА Новости командир расчета ПВО "Бук-М2" с позывным "Каскад". "Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%", - сказал "Каскад". По словам офицера, сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма и основными её целями становятся беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS. "Наша боевая машина как раз для этого и предназначена - для уничтожения целей, как ATACMS и F-16", - сказал РИА Новости старший оператор расчета с позывным "Вихрь". Собеседники агентства подчеркивают, что на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны. "Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают... Любая авиация будет сбита", - сказал агентству военнослужащий расчета с позывным "Термит". Командир зенитно-ракетной батареи с позывным "Каспля" рассказал, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены. "Если в нашем секторе появится истребитель F-16 то, я думаю, расчеты уничтожат его без проблем", - подчеркнул военный.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html

https://ria.ru/20240918/f-16-1973310979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, f-16, россия, украина