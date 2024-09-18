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Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест

Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест - РИА Новости, 18.09.2024

Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест

Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест по обвинению во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест по обвинению во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Бронштейна И.М.", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Ранее суд отправил его в СИЗО до 11 ноября. По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Арестован и предполагаемый посредник - ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский. О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.

https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972597612.html

https://ria.ru/20240913/lubskoy-1972554559.html

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московская область (подмосковье), москва, московский городской суд, московская областная дума, россия, происшествия