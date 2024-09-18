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Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест - РИА Новости, 18.09.2024
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16:56 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/bronshteyn-1973463345.html
Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест
Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест - РИА Новости, 18.09.2024
Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест
Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест по обвинению во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:56
2024-09-18T16:56
московская область (подмосковье)
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московская областная дума
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест по обвинению во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Бронштейна И.М.", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Ранее суд отправил его в СИЗО до 11 ноября. По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Арестован и предполагаемый посредник - ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский. О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972597612.html
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московская область (подмосковье), москва, московский городской суд, московская областная дума, россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Москва, Московский городской суд, Московская областная дума, Россия, Происшествия
Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест

Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИлья Бронштейн в суде
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Илья Бронштейн в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест по обвинению во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Бронштейна И.М.", - сказали в суде.
Министр образования Московской области Илья Бронштейн - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Бывшему зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет колонии
13 сентября, 18:53
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее суд отправил его в СИЗО до 11 ноября.
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке
13 сентября, 16:29
Арестован и предполагаемый посредник - ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".
До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
Вячеслав Филиппов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки
12 сентября, 22:41
 
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