Бывший первый зампред правительства Подмосковья обжаловал арест
Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИлья Бронштейн в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Илья Бронштейн в суде
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал арест по обвинению во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Бронштейна И.М.", - сказали в суде.
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Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее суд отправил его в СИЗО до 11 ноября.
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
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Арестован и предполагаемый посредник - ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Подмосковья Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий".
До этого Бронштейн занимал должность министра образования региона.
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