https://ria.ru/20240918/briks-1973472210.html

Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС

Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024

Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС

Глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко предложил создать интернет-платформу для оказания правовой помощи гражданам и бизнесу стран БРИКС. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:26

2024-09-18T17:26

2024-09-18T17:26

москва

константин чуйченко

брикс

экономика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко предложил создать интернет-платформу для оказания правовой помощи гражданам и бизнесу стран БРИКС. В среду в Москве открылось первое совещание министров юстиции БРИКС под председательством главы российского Минюста Константина Чуйченко, который предложил реализовать ряд инициатив на площадках объединения. "Вторым направлением могло бы стать укрепление международно-правовой базы по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, но с акцентом на перевод всех действующих механизмов в "цифру". Во многих странах, участвующих в объединении БРИКС, уже либо существуют, либо найдены национальные подходы к такой цифровой трансформации, поэтому было бы полезно и для граждан, и для бизнеса наших стран, если бы мы попытались создать единую интернет-платформу для оказания международной правовой помощи", - сказал Чуйченко. По его словам, это будет трудоемкий шаг, однако его реализация позволит на качественно новом уровне наладить взаимодействие государств в сфере юстиции.

https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972797813.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, константин чуйченко, брикс, экономика