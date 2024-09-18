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Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
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17:26 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/briks-1973472210.html
Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС
Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС
Глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко предложил создать интернет-платформу для оказания правовой помощи гражданам и бизнесу стран БРИКС. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:26
2024-09-18T17:26
москва
константин чуйченко
брикс
экономика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко предложил создать интернет-платформу для оказания правовой помощи гражданам и бизнесу стран БРИКС. В среду в Москве открылось первое совещание министров юстиции БРИКС под председательством главы российского Минюста Константина Чуйченко, который предложил реализовать ряд инициатив на площадках объединения. "Вторым направлением могло бы стать укрепление международно-правовой базы по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, но с акцентом на перевод всех действующих механизмов в "цифру". Во многих странах, участвующих в объединении БРИКС, уже либо существуют, либо найдены национальные подходы к такой цифровой трансформации, поэтому было бы полезно и для граждан, и для бизнеса наших стран, если бы мы попытались создать единую интернет-платформу для оказания международной правовой помощи", - сказал Чуйченко. По его словам, это будет трудоемкий шаг, однако его реализация позволит на качественно новом уровне наладить взаимодействие государств в сфере юстиции.
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москва, константин чуйченко, брикс, экономика
Москва, Константин Чуйченко, БРИКС, Экономика
Минюст предложил создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС

Минюст предложил создать интернет-платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава российского министерства юстиции Константин Чуйченко предложил создать интернет-платформу для оказания правовой помощи гражданам и бизнесу стран БРИКС.
В среду в Москве открылось первое совещание министров юстиции БРИКС под председательством главы российского Минюста Константина Чуйченко, который предложил реализовать ряд инициатив на площадках объединения.
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"Вторым направлением могло бы стать укрепление международно-правовой базы по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, но с акцентом на перевод всех действующих механизмов в "цифру". Во многих странах, участвующих в объединении БРИКС, уже либо существуют, либо найдены национальные подходы к такой цифровой трансформации, поэтому было бы полезно и для граждан, и для бизнеса наших стран, если бы мы попытались создать единую интернет-платформу для оказания международной правовой помощи", - сказал Чуйченко.
По его словам, это будет трудоемкий шаг, однако его реализация позволит на качественно новом уровне наладить взаимодействие государств в сфере юстиции.
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