https://ria.ru/20240918/braziliya-1973477091.html

Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС

Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024

Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:41

2024-09-18T17:41

2024-09-18T17:41

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саммит брикс

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля. "Лидеры обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС", - говорится в сообщении. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, бразилия, индия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс