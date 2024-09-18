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Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
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17:41 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/braziliya-1973477091.html
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:41
2024-09-18T17:41
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля. "Лидеры обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС", - говорится в сообщении. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
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в мире, россия, бразилия, индия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС

Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС", - говорится в сообщении.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
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В миреРоссияБразилияИндияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКССаммит БРИКС
 
 
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