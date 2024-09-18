https://ria.ru/20240918/braziliya-1973477091.html
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:41
2024-09-18T17:41
2024-09-18T17:41
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля. "Лидеры обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС", - говорится в сообщении. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бразилия, индия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС
Президенты России и Бразилии договорились о встрече на саммите БРИКС в Казани