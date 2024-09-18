https://ria.ru/20240918/brakoner-1973312432.html
В Приамурье браконьер застрелил товарища на охоте, перепутав его со зверем
В Приамурье браконьер застрелил товарища на охоте, перепутав его со зверем - РИА Новости, 18.09.2024
В Приамурье браконьер застрелил товарища на охоте, перепутав его со зверем
Житель Приамурья во время незаконной охоты застрелил товарища, перепутав его со зверем, сообщает управление по охране животного мира Амурской области. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:22
2024-09-18T06:22
2024-09-18T06:22
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Житель Приамурья во время незаконной охоты застрелил товарища, перепутав его со зверем, сообщает управление по охране животного мира Амурской области. По данным ведомства, двое жителей Архары вели незаконную охоту на копытных с применением лампы-фары. Документов на право охоты у амурчан не было. "Мужчины отстреляли самку изюбря. Когда один из них пошел искать добычу, другой, предположительно перепутав товарища со зверем, выстрелил в него из карабина "Тигр", - говорится в сообщении. Уточняется, что житель Архары, который выстрелил в товарища, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за браконьерство, в 2015 году лишался права охоты сроком на год. Ведется разбирательство.
https://ria.ru/20240902/ohotnik-1970045851.html
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амурская область, происшествия
Амурская область, Происшествия
В Приамурье браконьер застрелил товарища на охоте, перепутав его со зверем
Приамурский браконьер застрелил товарища на охоте, перепутав его с самкой изюбря
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Житель Приамурья во время незаконной охоты застрелил товарища, перепутав его со зверем, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.
По данным ведомства, двое жителей Архары вели незаконную охоту на копытных с применением лампы-фары. Документов на право охоты у амурчан не было.
"Мужчины отстреляли самку изюбря. Когда один из них пошел искать добычу, другой, предположительно перепутав товарища со зверем, выстрелил в него из карабина "Тигр", - говорится в сообщении.
Уточняется, что житель Архары, который выстрелил в товарища, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за браконьерство, в 2015 году лишался права охоты сроком на год. Ведется разбирательство.