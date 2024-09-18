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В BrahMos сообщили о планах по новым контрактам на поставку ракет - РИА Новости, 18.09.2024
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19:33 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/brahmos-1973500215.html
В BrahMos сообщили о планах по новым контрактам на поставку ракет
В BrahMos сообщили о планах по новым контрактам на поставку ракет - РИА Новости, 18.09.2024
В BrahMos сообщили о планах по новым контрактам на поставку ракет
Индийско-российская компания BrahMos надеется подписать по крайней мере один новый контракт на поставку ракет к концу текущего года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:33
2024-09-18T19:33
юго-восточная азия
бали
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 18 сен - РИА Новости. Индийско-российская компания BrahMos надеется подписать по крайней мере один новый контракт на поставку ракет к концу текущего года, заявил РИА Новости официальный представитель компании Правин Патак."Мы сейчас находимся в поиске новых контактов. Есть ряд стран, с которыми это обсуждается - как в Юго-Восточной Азии, так и в некоторых других регионах. Мы надеемся, что, по крайней мере, еще один контракт будет подписан к концу этого года", - сообщил Патак на полях Международного авиашоу на острове Бали.Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщал ранее РИА Новости представитель компании.Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, оно производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240904/brahmos--1970385929.html
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юго-восточная азия, бали, брамос, индонезия, индия, россия
Юго-Восточная Азия, Бали, Брамос, Индонезия, Индия, Россия
В BrahMos сообщили о планах по новым контрактам на поставку ракет

BrahMos надеется подписать новый контракт на поставку ракет к концу года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 18 сен - РИА Новости. Индийско-российская компания BrahMos надеется подписать по крайней мере один новый контракт на поставку ракет к концу текущего года, заявил РИА Новости официальный представитель компании Правин Патак.
"Мы сейчас находимся в поиске новых контактов. Есть ряд стран, с которыми это обсуждается - как в Юго-Восточной Азии, так и в некоторых других регионах. Мы надеемся, что, по крайней мере, еще один контракт будет подписан к концу этого года", - сообщил Патак на полях Международного авиашоу на острове Бали.
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Индийско-российская компания BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщал ранее РИА Новости представитель компании.
Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, оно производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 миллиарда долларов.
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Юго-Восточная АзияБалиБрамосИндонезияИндияРоссия
 
 
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