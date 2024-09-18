https://ria.ru/20240918/blokirovka-1973357897.html

Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт

Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт - РИА Новости, 18.09.2024

Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт

Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:09

2024-09-18T12:09

2024-09-18T12:19

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СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Блокировка аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta* дискредитирует саму компанию, заявил во во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из-за выборов в США, к сожалению, наблюдается вырождение основных СМИ, соцсетей и в целом политического климата. Думаю, что Meta* сама не осознает до конца предпринимаемые ею шаги. Так как они обладают властью, то выбирают сами масштаб ограничений, они упиваются этой властью", - заявил Сезер. Он напомнил, что турецкие власти в конце августа заблокировали Instagram* после того, как соцсеть удаляла публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. "Таким образом, действия соцсети направлены не только против России, это более масштабная перспектива полного контроля культурной, социальной и политической информации. К сожалению, нет никакой контролирующей структуры, нет международного права или резолюции ООН, к которой можно было бы обратиться по этому вопросу. Увы, мы должны принять этот факт и жить с ним", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что его личные публикации также неоднократно подвергались цензуре в соцсетях. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с этим, что Москва разработает ответные меры на санкции США против российских СМИ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, комментируя эти санкции, что действия США - "тоталитаризм в чистом виде".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20240917/simonjan-1973278821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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