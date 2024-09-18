Рейтинг@Mail.ru
Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 18.09.2024 (обновлено: 12:19 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/blokirovka-1973357897.html
Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт
Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт - РИА Новости, 18.09.2024
Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт
Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:09
2024-09-18T12:19
в мире
сша
россия
москва
айдын сезер
дмитрий песков
исмаил хания
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_89dab37942e464def6610eca6c866254.jpg
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Блокировка аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta* дискредитирует саму компанию, заявил во во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из-за выборов в США, к сожалению, наблюдается вырождение основных СМИ, соцсетей и в целом политического климата. Думаю, что Meta* сама не осознает до конца предпринимаемые ею шаги. Так как они обладают властью, то выбирают сами масштаб ограничений, они упиваются этой властью", - заявил Сезер. Он напомнил, что турецкие власти в конце августа заблокировали Instagram* после того, как соцсеть удаляла публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. "Таким образом, действия соцсети направлены не только против России, это более масштабная перспектива полного контроля культурной, социальной и политической информации. К сожалению, нет никакой контролирующей структуры, нет международного права или резолюции ООН, к которой можно было бы обратиться по этому вопросу. Увы, мы должны принять этот факт и жить с ним", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что его личные публикации также неоднократно подвергались цензуре в соцсетях. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с этим, что Москва разработает ответные меры на санкции США против российских СМИ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, комментируя эти санкции, что действия США - "тоталитаризм в чистом виде".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240802/smi-1963592247.html
https://ria.ru/20240916/zaharova-1972937768.html
https://ria.ru/20240917/simonjan-1973278821.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_318b516e23f3b12aade1307758e52d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, айдын сезер, дмитрий песков, исмаил хания, хамас, оон, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Москва, Айдын Сезер, Дмитрий Песков, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Блокировкой RT и Россия сегодня Meta* дискредитирует себя, считает эксперт

Политолог Сезер: Meta упивается властью, блокируя профили российских СМИ

© iStock.com / PeopleImagesИнтернет
Интернет - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© iStock.com / PeopleImages
Интернет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Блокировка аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta* дискредитирует саму компанию, заявил во во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Анкара - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Турции заблокировали доступ к Instagram*
2 августа, 07:50
"Из-за выборов в США, к сожалению, наблюдается вырождение основных СМИ, соцсетей и в целом политического климата. Думаю, что Meta* сама не осознает до конца предпринимаемые ею шаги. Так как они обладают властью, то выбирают сами масштаб ограничений, они упиваются этой властью", - заявил Сезер.
Он напомнил, что турецкие власти в конце августа заблокировали Instagram* после того, как соцсеть удаляла публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. "Таким образом, действия соцсети направлены не только против России, это более масштабная перспектива полного контроля культурной, социальной и политической информации. К сожалению, нет никакой контролирующей структуры, нет международного права или резолюции ООН, к которой можно было бы обратиться по этому вопросу. Увы, мы должны принять этот факт и жить с ним", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что его личные публикации также неоднократно подвергались цензуре в соцсетях.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
16 сентября, 12:46
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с этим, что Москва разработает ответные меры на санкции США против российских СМИ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, комментируя эти санкции, что действия США - "тоталитаризм в чистом виде".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT
17 сентября, 20:55
 
В миреСШАРоссияМоскваАйдын СезерДмитрий ПесковИсмаил ХанияХАМАСООНГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала