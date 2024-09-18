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Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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14:55 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/blinken-1973417094.html
Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане
Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане
США не могут предположить, какой эффект взрыв пейджеров в Ливане может иметь на движение "Хезболлах", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:55
2024-09-18T14:55
в мире
ливан
сша
израиль
энтони блинкен
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США не могут предположить, какой эффект взрыв пейджеров в Ливане может иметь на движение "Хезболлах", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Я не могу вам сказать на данный момент, какое влияние это окажет, я точно не могу говорить, какое влияние это окажет на "Хезболлах" и их деятельность", - заявил Блинкен во время пресс-конференции в Египте. Он добавил, что необходимо полностью прояснить, что произошло, США все еще "в процессе" выяснения.
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в мире, ливан, сша, израиль, энтони блинкен, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, США, Израиль, Энтони Блинкен, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

Блинкен: США не знают, какой эффект взрыв пейджеров может иметь на "Хезболлу"

© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США не могут предположить, какой эффект взрыв пейджеров в Ливане может иметь на движение "Хезболлах", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
«
"Я не могу вам сказать на данный момент, какое влияние это окажет, я точно не могу говорить, какое влияние это окажет на "Хезболлах" и их деятельность", - заявил Блинкен во время пресс-конференции в Египте.
Он добавил, что необходимо полностью прояснить, что произошло, США все еще "в процессе" выяснения.
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В миреЛиванСШАИзраильЭнтони БлинкенХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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