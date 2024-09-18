https://ria.ru/20240918/blinken-1973417094.html

Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

Блинкен прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

США не могут предположить, какой эффект взрыв пейджеров в Ливане может иметь на движение "Хезболлах", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:55

2024-09-18T14:55

2024-09-18T14:55

в мире

ливан

сша

израиль

энтони блинкен

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973225280_0:464:720:869_1920x0_80_0_0_456c596bfb67c77a1ff56b261337cd76.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США не могут предположить, какой эффект взрыв пейджеров в Ливане может иметь на движение "Хезболлах", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Я не могу вам сказать на данный момент, какое влияние это окажет, я точно не могу говорить, какое влияние это окажет на "Хезболлах" и их деятельность", - заявил Блинкен во время пресс-конференции в Египте. Он добавил, что необходимо полностью прояснить, что произошло, США все еще "в процессе" выяснения.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

ливан

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, сша, израиль, энтони блинкен, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане