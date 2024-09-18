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США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен - РИА Новости, 18.09.2024
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14:28 18.09.2024 (обновлено: 14:34 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/blinken-1973408742.html
США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен
США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен - РИА Новости, 18.09.2024
США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США не причастны к инцидентам, собирают информацию о случившемся, а также напомнил о РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:28
2024-09-18T14:34
в мире
ливан
сша
детонация сотен пейджеров в ливане
энтони блинкен
израиль
хезболла
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США не причастны к инцидентам, собирают информацию о случившемся, а также напомнил о необходимости избегать шаги к эскалации.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее."Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.Он подчеркнул, что следует избегать любых шагов, которые могут обострить конфликт в регионе.
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
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в мире, ливан, сша, детонация сотен пейджеров в ливане, энтони блинкен, израиль, хезболла
В мире, Ливан, США, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Энтони Блинкен, Израиль, Хезболла
США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен

Блинкен: США собирают информацию об инцидентах в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США не причастны к инцидентам, собирают информацию о случившемся, а также напомнил о необходимости избегать шаги к эскалации.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
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"Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.
Он подчеркнул, что следует избегать любых шагов, которые могут обострить конфликт в регионе.
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В миреЛиванСШАДетонация сотен пейджеров в ЛиванеЭнтони БлинкенИзраильХезболла
 
 
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