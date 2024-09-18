США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен
Блинкен: США собирают информацию об инцидентах в Ливане
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США не причастны к инцидентам, собирают информацию о случившемся, а также напомнил о необходимости избегать шаги к эскалации.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
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"Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.
Он подчеркнул, что следует избегать любых шагов, которые могут обострить конфликт в регионе.
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