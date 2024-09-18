https://ria.ru/20240918/blinken-1973408742.html

США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен

США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен - РИА Новости, 18.09.2024

США не причастны к инцидентам в Ливане, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США не причастны к инцидентам, собирают информацию о случившемся, а также напомнил о РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:28

2024-09-18T14:28

2024-09-18T14:34

в мире

ливан

сша

детонация сотен пейджеров в ливане

энтони блинкен

израиль

хезболла

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Ливане, заявил, что США не причастны к инцидентам, собирают информацию о случившемся, а также напомнил о необходимости избегать шаги к эскалации.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее."Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.Он подчеркнул, что следует избегать любых шагов, которые могут обострить конфликт в регионе.

https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html

https://ria.ru/20240917/irak-1973294682.html

ливан

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Дарья Буймова

в мире, ливан, сша, детонация сотен пейджеров в ливане, энтони блинкен, израиль, хезболла