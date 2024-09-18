https://ria.ru/20240918/bild-1973342610.html
В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек
В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек - РИА Новости, 18.09.2024
В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек
В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:01
2024-09-18T11:01
2024-09-18T11:01
в мире
кельн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153068/53/1530685390_0:101:1946:1196_1920x0_80_0_0_d2a08f7ab95bf8fb8e19756cbf41e833.jpg
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел схожий инцидент, сообщает издание Bild. По данным издания, взрыв прогремел около пяти утра у магазина одежды в центре города. Один прохожий получил легкие травмы и уже был заслушан в качестве свидетеля. Улица оцеплена вокруг места происшествия. Взрывной волной выбита часть стекол магазина, пожарной службой потушено возгорание внутри помещения. Всего в нескольких минутах пешей ходьбы находится дискотека Vanity Club Cologne, где в ранее утро понедельника также произошел взрыв. При взрыве пострадал один человек. В связи с первым инцидентом полиция разыскивает попавшего на камеру слежения молодого человека. Правоохранители пока не располагают данными о его причастности и ко второму взрыву.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
https://ria.ru/20240915/turtsija-1972810732.html
кельн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153068/53/1530685390_109:0:1838:1297_1920x0_80_0_0_78b2565e05f60de5e0a06a6d42c93c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кельн
В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек
Bild: в Кельне прогремел второй за несколько дней взрыв, пострадал человек
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел схожий инцидент, сообщает издание Bild.
По данным издания, взрыв прогремел около пяти утра у магазина одежды в центре города. Один прохожий получил легкие травмы и уже был заслушан в качестве свидетеля. Улица оцеплена вокруг места происшествия. Взрывной волной выбита часть стекол магазина, пожарной службой потушено возгорание внутри помещения.
Всего в нескольких минутах пешей ходьбы находится дискотека Vanity Club Cologne, где в ранее утро понедельника также произошел взрыв. При взрыве пострадал один человек.
В связи с первым инцидентом полиция разыскивает попавшего на камеру слежения молодого человека. Правоохранители пока не располагают данными о его причастности и ко второму взрыву.