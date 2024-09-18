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В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек - РИА Новости, 18.09.2024
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11:01 18.09.2024
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В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек
В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек - РИА Новости, 18.09.2024
В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек
В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:01
2024-09-18T11:01
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел схожий инцидент, сообщает издание Bild. По данным издания, взрыв прогремел около пяти утра у магазина одежды в центре города. Один прохожий получил легкие травмы и уже был заслушан в качестве свидетеля. Улица оцеплена вокруг места происшествия. Взрывной волной выбита часть стекол магазина, пожарной службой потушено возгорание внутри помещения. Всего в нескольких минутах пешей ходьбы находится дискотека Vanity Club Cologne, где в ранее утро понедельника также произошел взрыв. При взрыве пострадал один человек. В связи с первым инцидентом полиция разыскивает попавшего на камеру слежения молодого человека. Правоохранители пока не располагают данными о его причастности и ко второму взрыву.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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в мире, кельн
В мире, Кельн
В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек

Bild: в Кельне прогремел второй за несколько дней взрыв, пострадал человек

© AP Photo / dpa / Oliver BergПолицейские в Кельне
Полицейские в Кельне - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / dpa / Oliver Berg
Полицейские в Кельне. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел схожий инцидент, сообщает издание Bild.
По данным издания, взрыв прогремел около пяти утра у магазина одежды в центре города. Один прохожий получил легкие травмы и уже был заслушан в качестве свидетеля. Улица оцеплена вокруг места происшествия. Взрывной волной выбита часть стекол магазина, пожарной службой потушено возгорание внутри помещения.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
09:39
Всего в нескольких минутах пешей ходьбы находится дискотека Vanity Club Cologne, где в ранее утро понедельника также произошел взрыв. При взрыве пострадал один человек.
В связи с первым инцидентом полиция разыскивает попавшего на камеру слежения молодого человека. Правоохранители пока не располагают данными о его причастности и ко второму взрыву.
Место взрыва на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике
15 сентября, 14:15
 
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