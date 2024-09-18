https://ria.ru/20240918/bild-1973342610.html

В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек

В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек - РИА Новости, 18.09.2024

В Кельне прогремел взрыв, пострадал человек

В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:01

2024-09-18T11:01

2024-09-18T11:01

в мире

кельн

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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. В центре Кельна у магазина одежды прогремел взрыв, пострадал один человек; всего в нескольких сотнях метров от места происшествия за два дня до того произошел схожий инцидент, сообщает издание Bild. По данным издания, взрыв прогремел около пяти утра у магазина одежды в центре города. Один прохожий получил легкие травмы и уже был заслушан в качестве свидетеля. Улица оцеплена вокруг места происшествия. Взрывной волной выбита часть стекол магазина, пожарной службой потушено возгорание внутри помещения. Всего в нескольких минутах пешей ходьбы находится дискотека Vanity Club Cologne, где в ранее утро понедельника также произошел взрыв. При взрыве пострадал один человек. В связи с первым инцидентом полиция разыскивает попавшего на камеру слежения молодого человека. Правоохранители пока не располагают данными о его причастности и ко второму взрыву.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

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кельн

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кельн