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"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 18.09.2024 (обновлено: 10:57 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/bezhentsy-1973195315.html
"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов
"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов - РИА Новости, 18.09.2024
"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов
В салоне солдатской "буханки" сидит семилетняя Аня (имя изменено) и ест мороженое. "Очень вкусное, я такого два месяца не ела", — говорит она. Отсутствие... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:00
2024-09-18T10:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
нью-йорк (поселок новгородское, днр)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В салоне солдатской "буханки" сидит семилетняя Аня (имя изменено) и ест мороженое. "Очень вкусное, я такого два месяца не ела", — говорит она. Отсутствие мороженого не самое тяжелое испытание, выпавшее на ее долю. Вместе с родителями она 70 дней провела в подвале дома в Новгородском (Нью-Йорк). О том, что им довелось пережить, — в материале РИА Новости.В Нью-Йорк и обратноПоселок южнее Торецка освободили еще в августе, но там до сих пор остаются люди, которым трудно выбраться: ВСУ продолжают обстрелы.От спасения их отделяют 13 километров пешком по дороге. Почти весь путь — по открытой местности. Идти приходится ночью, днем из-за украинских дронов шансы добраться без потерь минимальные.Мирных жителей, среди которых и Аня, по приказу командира Хана, сопровождают бойцы батальона "Шторм" 9-й мотострелковой бригады: Башкир, Ногай и Кипиш. Они пришли сюда тем же маршрутом, с пулеметом и гранатометом. Теперь ведут людей обратно. И помогают нести то немногое, что беженцы смогли забрать из разрушенных домов."Бабушка, все будет хорошо, я вас прикрываю. Аккуратно, я освещаю дорогу, смотрите под ноги. Кругом мины", — обращается Ногай к 74-летней пенсионерке Людмиле (имя изменено).В этот момент в небе раздается характерное жужжание."Прячемся, — быстро командует он. — Рядом дрон". Женщина на мгновение теряется, но потом понимает, что от нее требуется, и уходит под дерево.Пенсионерка знает, что это за угроза. "Когда в подвале сидели, их столько вокруг было", — вздыхает она."Ничего не бойтесь! Если что, я вас собой закрою, это моя работа", — успокаивает ее Ногай. И подбадривает: "Давайте о плохом не думать. Настраивайтесь на хорошее".Москву бы увидетьНо долгий путь изматывает пожилую женщину, идти ей все тяжелее. Она отстает от группы."Давайте вперед, мы потихоньку за вами двинемся, а вы потом вернетесь с носилками, по дороге встретимся", — произносит Ногай. Он понимает: каждая минута промедления может стать роковой."Бабуль, нужно немножко сместиться, тут дроны летают. Туда, под дерево. Держись за меня", — Ногай кладет руку женщины на ручку бронежилета.Дальше идут с перерывами. Во время очередного привала Людмила рассказывает: "Они сына моего убили. Он был шахтером. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все".Ногай снова просит ее думать о хорошем, и она действительно старается: "Эх, теперь надеюсь Москву увидеть. Такой город красивый". Вспоминает, как приезжала в столицу в 1978-м.Через несколько километров их встречает медик из подразделения Ногая. Меряет давление: низкое."Понятно, почему ей поплохело. А кофеина у меня с собой нет", — говорит он.Собравшись с силами, преодолевают еще часть пути. Наконец появляются сослуживцы Ногая с носилками. Оставшиеся полтора километра женщину несут.Вернуться за остальнымиТеперь для нее все позади. Но это был не самый сложный выход, уточняет Ногай. Однажды спасали пенсионерку 1941 года рождения. Почти всю дорогу — на носилках, ее укачивало и тошнило. И шли большой группой, которую легче заметить беспилотникам.В батальоне Людмилу и других накормили, напоили, дали отдохнуть. В ожидании машины эвакуации, которая отвезет в пункт временного размещения, беженцы делятся тем, что довелось пережить."Было тяжело. Она километров восемь прошла, а потом ребята ваши ее на плечах несли", — объясняет мать Ани.Жители Нью-Йорка уточняют: угрозой для них были не только обстрелы, но и сами вэсэушники."Троих убили, когда они вышли за продуктами в соседний дом. Двое погибли на месте, а третий, раненый, до нас добрался, умер часа через два. Мы даже похоронить его не смогли — из-за дронов. Постоянно взрывались рядом", — рассказывает одна из женщин.Мужчин из подвалов часто выгоняли — подозревали, что там могут скрываться российские штурмовики. Каждого досматривали, раздевали догола. Если кто-то не хотел выходить — грозились расстрелять всех.Другая беженка похоронила сына и мужа. Погибли от взрыва украинского дрона.В одном из подвалов, утверждают очевидцы, вэсэушники заперли пенсионеров и те задохнулись. Десять человек."Ходили по домам, угрожали гранату бросить, если кто-то не выйдет. А тех, кто выходил, забирали и увозили", — говорит эвакуированный подросток.Люди признаются: Россию здесь ждали. Радуются, что самое страшное позади. И теперь живут надеждой на будущее.Вместе с ними отдыхают и бойцы. Этот выход был удачным, но завтра придется повторить — в городе еще десятки мирных. Тем, кого сразу не вывести, приносят еду и воду.К утру подъезжает машина эвакуации. Семилетняя Аня вглядывается в окно солдатской "буханки" и восхищается городом, который тоже отмечен ранами войны, но на фоне Нью-Йорка выглядит гораздо лучше: "Мама, посмотри, какое красивое здание!"Скоро она пойдет в школу. Пока училась только дистанционно и даже не знает, каково это — сидеть за партой с одноклассниками. Аня этого очень ждет.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
нью-йорк (поселок новгородское, днр)
россия
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Нармания Давид
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Беженка о расстреле мирных жителей Нью-Йорка украинскими военными
Беженка рассказала о расстреле мирных жителей Нью-Йорка украинскими военными
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вооруженные силы украины, нью-йорк (поселок новгородское, днр) , россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Нью-Йорк (поселок Новгородское, ДНР) , Россия
"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов

Беженцы из Нью-Йорка рассказали о военных преступлениях ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В салоне солдатской "буханки" сидит семилетняя Аня (имя изменено) и ест мороженое. "Очень вкусное, я такого два месяца не ела", — говорит она. Отсутствие мороженого не самое тяжелое испытание, выпавшее на ее долю. Вместе с родителями она 70 дней провела в подвале дома в Новгородском (Нью-Йорк). О том, что им довелось пережить, — в материале РИА Новости.

В Нью-Йорк и обратно

Поселок южнее Торецка освободили еще в августе, но там до сих пор остаются люди, которым трудно выбраться: ВСУ продолжают обстрелы.
От спасения их отделяют 13 километров пешком по дороге. Почти весь путь — по открытой местности. Идти приходится ночью, днем из-за украинских дронов шансы добраться без потерь минимальные.
Мирных жителей, среди которых и Аня, по приказу командира Хана, сопровождают бойцы батальона "Шторм" 9-й мотострелковой бригады: Башкир, Ногай и Кипиш. Они пришли сюда тем же маршрутом, с пулеметом и гранатометом. Теперь ведут людей обратно. И помогают нести то немногое, что беженцы смогли забрать из разрушенных домов.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации
"Бабушка, все будет хорошо, я вас прикрываю. Аккуратно, я освещаю дорогу, смотрите под ноги. Кругом мины", — обращается Ногай к 74-летней пенсионерке Людмиле (имя изменено).
В этот момент в небе раздается характерное жужжание.
"Прячемся, — быстро командует он. — Рядом дрон". Женщина на мгновение теряется, но потом понимает, что от нее требуется, и уходит под дерево.
Пенсионерка знает, что это за угроза. "Когда в подвале сидели, их столько вокруг было", — вздыхает она.
"Ничего не бойтесь! Если что, я вас собой закрою, это моя работа", — успокаивает ее Ногай. И подбадривает: "Давайте о плохом не думать. Настраивайтесь на хорошее".

Москву бы увидеть

Но долгий путь изматывает пожилую женщину, идти ей все тяжелее. Она отстает от группы.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений
"Давайте вперед, мы потихоньку за вами двинемся, а вы потом вернетесь с носилками, по дороге встретимся", — произносит Ногай. Он понимает: каждая минута промедления может стать роковой.
"Бабуль, нужно немножко сместиться, тут дроны летают. Туда, под дерево. Держись за меня", — Ногай кладет руку женщины на ручку бронежилета.
Дальше идут с перерывами. Во время очередного привала Людмила рассказывает: "Они сына моего убили. Он был шахтером. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все".
Ногай снова просит ее думать о хорошем, и она действительно старается: "Эх, теперь надеюсь Москву увидеть. Такой город красивый". Вспоминает, как приезжала в столицу в 1978-м.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Через несколько километров их встречает медик из подразделения Ногая. Меряет давление: низкое.
"Понятно, почему ей поплохело. А кофеина у меня с собой нет", — говорит он.
Собравшись с силами, преодолевают еще часть пути. Наконец появляются сослуживцы Ногая с носилками. Оставшиеся полтора километра женщину несут.

Вернуться за остальными

Теперь для нее все позади. Но это был не самый сложный выход, уточняет Ногай. Однажды спасали пенсионерку 1941 года рождения. Почти всю дорогу — на носилках, ее укачивало и тошнило. И шли большой группой, которую легче заметить беспилотникам.
В батальоне Людмилу и других накормили, напоили, дали отдохнуть. В ожидании машины эвакуации, которая отвезет в пункт временного размещения, беженцы делятся тем, что довелось пережить.
"Было тяжело. Она километров восемь прошла, а потом ребята ваши ее на плечах несли", — объясняет мать Ани.
Жители Нью-Йорка уточняют: угрозой для них были не только обстрелы, но и сами вэсэушники.
"Троих убили, когда они вышли за продуктами в соседний дом. Двое погибли на месте, а третий, раненый, до нас добрался, умер часа через два. Мы даже похоронить его не смогли — из-за дронов. Постоянно взрывались рядом", — рассказывает одна из женщин.
Мужчин из подвалов часто выгоняли — подозревали, что там могут скрываться российские штурмовики. Каждого досматривали, раздевали догола. Если кто-то не хотел выходить — грозились расстрелять всех.
Другая беженка похоронила сына и мужа. Погибли от взрыва украинского дрона.
В одном из подвалов, утверждают очевидцы, вэсэушники заперли пенсионеров и те задохнулись. Десять человек.
"Ходили по домам, угрожали гранату бросить, если кто-то не выйдет. А тех, кто выходил, забирали и увозили", — говорит эвакуированный подросток.
Люди признаются: Россию здесь ждали. Радуются, что самое страшное позади. И теперь живут надеждой на будущее.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Вместе с ними отдыхают и бойцы. Этот выход был удачным, но завтра придется повторить — в городе еще десятки мирных. Тем, кого сразу не вывести, приносят еду и воду.
К утру подъезжает машина эвакуации. Семилетняя Аня вглядывается в окно солдатской "буханки" и восхищается городом, который тоже отмечен ранами войны, но на фоне Нью-Йорка выглядит гораздо лучше: "Мама, посмотри, какое красивое здание!"
Скоро она пойдет в школу. Пока училась только дистанционно и даже не знает, каково это — сидеть за партой с одноклассниками. Аня этого очень ждет.
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Избавлялись от всех". Через что прошли жители ключевого для ВСУ города
18 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНью-Йорк (поселок Новгородское, ДНР)Россия
 
 
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