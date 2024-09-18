https://ria.ru/20240918/bezhentsy-1973195315.html

"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов

"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов - РИА Новости, 18.09.2024

"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов

В салоне солдатской "буханки" сидит семилетняя Аня (имя изменено) и ест мороженое. "Очень вкусное, я такого два месяца не ела", — говорит она. Отсутствие... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:00

2024-09-18T10:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

нью-йорк (поселок новгородское, днр)

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В салоне солдатской "буханки" сидит семилетняя Аня (имя изменено) и ест мороженое. "Очень вкусное, я такого два месяца не ела", — говорит она. Отсутствие мороженого не самое тяжелое испытание, выпавшее на ее долю. Вместе с родителями она 70 дней провела в подвале дома в Новгородском (Нью-Йорк). О том, что им довелось пережить, — в материале РИА Новости.В Нью-Йорк и обратноПоселок южнее Торецка освободили еще в августе, но там до сих пор остаются люди, которым трудно выбраться: ВСУ продолжают обстрелы.От спасения их отделяют 13 километров пешком по дороге. Почти весь путь — по открытой местности. Идти приходится ночью, днем из-за украинских дронов шансы добраться без потерь минимальные.Мирных жителей, среди которых и Аня, по приказу командира Хана, сопровождают бойцы батальона "Шторм" 9-й мотострелковой бригады: Башкир, Ногай и Кипиш. Они пришли сюда тем же маршрутом, с пулеметом и гранатометом. Теперь ведут людей обратно. И помогают нести то немногое, что беженцы смогли забрать из разрушенных домов."Бабушка, все будет хорошо, я вас прикрываю. Аккуратно, я освещаю дорогу, смотрите под ноги. Кругом мины", — обращается Ногай к 74-летней пенсионерке Людмиле (имя изменено).В этот момент в небе раздается характерное жужжание."Прячемся, — быстро командует он. — Рядом дрон". Женщина на мгновение теряется, но потом понимает, что от нее требуется, и уходит под дерево.Пенсионерка знает, что это за угроза. "Когда в подвале сидели, их столько вокруг было", — вздыхает она."Ничего не бойтесь! Если что, я вас собой закрою, это моя работа", — успокаивает ее Ногай. И подбадривает: "Давайте о плохом не думать. Настраивайтесь на хорошее".Москву бы увидетьНо долгий путь изматывает пожилую женщину, идти ей все тяжелее. Она отстает от группы."Давайте вперед, мы потихоньку за вами двинемся, а вы потом вернетесь с носилками, по дороге встретимся", — произносит Ногай. Он понимает: каждая минута промедления может стать роковой."Бабуль, нужно немножко сместиться, тут дроны летают. Туда, под дерево. Держись за меня", — Ногай кладет руку женщины на ручку бронежилета.Дальше идут с перерывами. Во время очередного привала Людмила рассказывает: "Они сына моего убили. Он был шахтером. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все".Ногай снова просит ее думать о хорошем, и она действительно старается: "Эх, теперь надеюсь Москву увидеть. Такой город красивый". Вспоминает, как приезжала в столицу в 1978-м.Через несколько километров их встречает медик из подразделения Ногая. Меряет давление: низкое."Понятно, почему ей поплохело. А кофеина у меня с собой нет", — говорит он.Собравшись с силами, преодолевают еще часть пути. Наконец появляются сослуживцы Ногая с носилками. Оставшиеся полтора километра женщину несут.Вернуться за остальнымиТеперь для нее все позади. Но это был не самый сложный выход, уточняет Ногай. Однажды спасали пенсионерку 1941 года рождения. Почти всю дорогу — на носилках, ее укачивало и тошнило. И шли большой группой, которую легче заметить беспилотникам.В батальоне Людмилу и других накормили, напоили, дали отдохнуть. В ожидании машины эвакуации, которая отвезет в пункт временного размещения, беженцы делятся тем, что довелось пережить."Было тяжело. Она километров восемь прошла, а потом ребята ваши ее на плечах несли", — объясняет мать Ани.Жители Нью-Йорка уточняют: угрозой для них были не только обстрелы, но и сами вэсэушники."Троих убили, когда они вышли за продуктами в соседний дом. Двое погибли на месте, а третий, раненый, до нас добрался, умер часа через два. Мы даже похоронить его не смогли — из-за дронов. Постоянно взрывались рядом", — рассказывает одна из женщин.Мужчин из подвалов часто выгоняли — подозревали, что там могут скрываться российские штурмовики. Каждого досматривали, раздевали догола. Если кто-то не хотел выходить — грозились расстрелять всех.Другая беженка похоронила сына и мужа. Погибли от взрыва украинского дрона.В одном из подвалов, утверждают очевидцы, вэсэушники заперли пенсионеров и те задохнулись. Десять человек."Ходили по домам, угрожали гранату бросить, если кто-то не выйдет. А тех, кто выходил, забирали и увозили", — говорит эвакуированный подросток.Люди признаются: Россию здесь ждали. Радуются, что самое страшное позади. И теперь живут надеждой на будущее.Вместе с ними отдыхают и бойцы. Этот выход был удачным, но завтра придется повторить — в городе еще десятки мирных. Тем, кого сразу не вывести, приносят еду и воду.К утру подъезжает машина эвакуации. Семилетняя Аня вглядывается в окно солдатской "буханки" и восхищается городом, который тоже отмечен ранами войны, но на фоне Нью-Йорка выглядит гораздо лучше: "Мама, посмотри, какое красивое здание!"Скоро она пойдет в школу. Пока училась только дистанционно и даже не знает, каково это — сидеть за партой с одноклассниками. Аня этого очень ждет.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

нью-йорк (поселок новгородское, днр)

россия

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беженка о расстреле мирных жителей Нью-Йорка украинскими военными Беженка рассказала о расстреле мирных жителей Нью-Йорка украинскими военными 2024-09-18T08:00 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, нью-йорк (поселок новгородское, днр) , россия