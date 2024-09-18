https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973335396.html

В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов

В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов - РИА Новости, 18.09.2024

В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов

Девять украинских беспилотников сбиты и подавлены в четырёх районах Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:34

2024-09-18T10:34

2024-09-18T10:34

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

вяземский

рославльский район

василий анохин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Девять украинских беспилотников сбиты и подавлены в четырёх районах Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. "За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. От лица всех смолян благодарю наших защитников - личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу", - написал он.

https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html

смоленская область

вяземский

рославльский район

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Варвара Скокшина

происшествия, смоленская область, вяземский, рославльский район, василий анохин