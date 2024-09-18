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В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973335396.html
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов - РИА Новости, 18.09.2024
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов
Девять украинских беспилотников сбиты и подавлены в четырёх районах Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:34
2024-09-18T10:34
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
вяземский
рославльский район
василий анохин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Девять украинских беспилотников сбиты и подавлены в четырёх районах Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. "За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. От лица всех смолян благодарю наших защитников - личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу", - написал он.
https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html
смоленская область
вяземский
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происшествия, смоленская область, вяземский, рославльский район, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Вяземский, Рославльский район, Василий Анохин
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов

В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Девять украинских беспилотников сбиты и подавлены в четырёх районах Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. От лица всех смолян благодарю наших защитников - личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу", - написал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьВяземскийРославльский районВасилий Анохин
 
 
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