https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973335396.html
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов - РИА Новости, 18.09.2024
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов
Девять украинских беспилотников сбиты и подавлены в четырёх районах Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:34
2024-09-18T10:34
2024-09-18T10:34
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
вяземский
рославльский район
василий анохин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Девять украинских беспилотников сбиты и подавлены в четырёх районах Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. "За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. От лица всех смолян благодарю наших защитников - личный состав подразделений ПВО и РЭБ за грамотную и слаженную работу", - написал он.
https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, вяземский, рославльский район, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Вяземский, Рославльский район, Василий Анохин
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов
В Смоленской области за ночь сбиты и подавлены девять дронов, пострадавших нет