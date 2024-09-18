https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973314474.html

Над пятью областями за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА

Над пятью областями за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024

Над пятью областями за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили более 50 беспилотников над несколькими областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:18

2024-09-18T07:18

2024-09-18T08:46

специальная военная операция на украине

россия

орловская область

курская область

смоленская область

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили более 50 беспилотников над несколькими областями, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении.Из них 27 дронов удалось сбить над территорией Курской области, в брянском регионе ликвидированы 16 БПЛА, семь беспилотников уничтожены над Смоленской областью, три — над Белгородской и один — над территорией Орловской области, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html

россия

орловская область

курская область

смоленская область

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россия, орловская область, курская область, смоленская область