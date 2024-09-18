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Над пятью областями за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА
Над пятью областями за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
Над пятью областями за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили более 50 беспилотников над несколькими областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:18
2024-09-18T07:18
2024-09-18T08:46
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили более 50 беспилотников над несколькими областями, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении.Из них 27 дронов удалось сбить над территорией Курской области, в брянском регионе ликвидированы 16 БПЛА, семь беспилотников уничтожены над Смоленской областью, три — над Белгородской и один — над территорией Орловской области, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html
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россия, орловская область, курская область, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Орловская область, Курская область, Смоленская область
Над пятью областями за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА
Минобороны сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников за ночь