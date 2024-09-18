https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973312923.html

В Смоленской области нейтрализовали еще два беспилотника

В Смоленской области нейтрализовали еще два беспилотника - РИА Новости, 18.09.2024

В Смоленской области нейтрализовали еще два беспилотника

Еще два БПЛА подавлены в Смоленской области - в Духовщинском и Вяземском районах, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:32

2024-09-18T06:32

2024-09-18T06:32

смоленская область

вяземский район

рославль

василий анохин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА подавлены в Смоленской области - в Духовщинском и Вяземском районах, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.Ночью в среду в городах Смоленской области Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены 7 БПЛА, в результате падения обломков пострадавших и разрушений не было."В очередной раз украинский режим предпринял попытку атак на территорию Смоленской области. В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены еще 2 БПЛА", - написал Анохин в Telegram-канале.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и правоохранительные службы.

https://ria.ru/20240918/tverskaya_oblast-1973311304.html

смоленская область

вяземский район

рославль

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смоленская область, вяземский район, рославль, василий анохин