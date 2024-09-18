https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973298995.html

В Брянской области сбили еще три беспилотника

В Брянской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 18.09.2024

В Брянской области сбили еще три беспилотника

Еще три БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:40

2024-09-18T00:40

2024-09-18T00:44

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Еще три БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее, вечером вторника, он сообщал об 11 сбитых БПЛА в Брянской области."Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении Богомаза в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html

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брянская область, россия, александр богомаз