https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973298995.html
В Брянской области сбили еще три беспилотника
В Брянской области сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 18.09.2024
В Брянской области сбили еще три беспилотника
Еще три БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:40
2024-09-18T00:40
2024-09-18T00:44
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969433115_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_282411517dbbb9c448c29d0f4ee6047c.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Еще три БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее, вечером вторника, он сообщал об 11 сбитых БПЛА в Брянской области."Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении Богомаза в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969433115_0:0:1425:1069_1920x0_80_0_0_8295f95971dbba973811bd2fae3a1c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области сбили еще три беспилотника
Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще три БПЛА ВСУ