https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973493052.html

В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь

В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь - РИА Новости, 18.09.2024

В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь

Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь в харьковской Таволжанке, один человек пострадал, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:53

2024-09-18T18:53

2024-09-18T19:07

в мире

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь в харьковской Таволжанке, один человек пострадал, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинские националисты ударили FPV-дроном по автомобилю скорой помощи, двигающемуся по Таволжанке Харьковской области. Ранение нижних и верхних конечностей получил водитель", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавшего доставили в больницу.

https://ria.ru/20240817/ataka-1966744733.html

харьковская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины