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В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь - РИА Новости, 18.09.2024
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18:53 18.09.2024 (обновлено: 19:07 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973493052.html
В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь
В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь - РИА Новости, 18.09.2024
В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь
Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь в харьковской Таволжанке, один человек пострадал, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:53
2024-09-18T19:07
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь в харьковской Таволжанке, один человек пострадал, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинские националисты ударили FPV-дроном по автомобилю скорой помощи, двигающемуся по Таволжанке Харьковской области. Ранение нижних и верхних конечностей получил водитель", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавшего доставили в больницу.
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь

Ганчев: беспилотник ВСУ атаковал скорую в Таволжанке Харьковской области

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в харьковской Таволжанке. 18 сентября 2024
Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в харьковской Таволжанке. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в харьковской Таволжанке. 18 сентября 2024
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь в харьковской Таволжанке, один человек пострадал, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
«
"Украинские националисты ударили FPV-дроном по автомобилю скорой помощи, двигающемуся по Таволжанке Харьковской области. Ранение нижних и верхних конечностей получил водитель", - сообщил Ганчев.
По его словам, пострадавшего доставили в больницу.
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В миреХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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