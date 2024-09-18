https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973422195.html
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА
Тринадцать человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после падения обломков БПЛА в Тверской области, их жизни ничего не угрожает, заявил помощник... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:08
2024-09-18T15:08
2024-09-18T15:09
происшествия
тверская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после падения обломков БПЛА в Тверской области, их жизни ничего не угрожает, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию."По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что еще 15 человек осматриваются врачами. В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973312923.html
https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973291520.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА
Минздрав: в Торопце 13 человек госпитализированы после падения обломков дрона