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В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
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15:08 18.09.2024 (обновлено: 15:09 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973422195.html
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА
Тринадцать человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после падения обломков БПЛА в Тверской области, их жизни ничего не угрожает, заявил помощник... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:08
2024-09-18T15:09
происшествия
тверская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после падения обломков БПЛА в Тверской области, их жизни ничего не угрожает, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию."По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что еще 15 человек осматриваются врачами. В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973312923.html
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происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Тверской области 13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА

Минздрав: в Торопце 13 человек госпитализированы после падения обломков дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после падения обломков БПЛА в Тверской области, их жизни ничего не угрожает, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию.
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"По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что еще 15 человек осматриваются врачами. В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков, добавил Кузнецов.
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