https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973333675.html
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести - РИА Новости, 18.09.2024
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино увеличилось до шести, за медпомощью обратились еще две женщины, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:29
2024-09-18T10:29
2024-09-18T10:32
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино увеличилось до шести, за медпомощью обратились еще две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В среду глава области сообщал, что в городе Шебекино дрон атаковал служебный автобус, ранены четыре мирных жителя, пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода."Сегодня утром в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. По уточнённой информации, ранены шесть мирных жителей… Позже ещё две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи, для прохождения дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода",- написал Гладков.
https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино достигло шести