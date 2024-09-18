https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973333675.html

Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести

Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести - РИА Новости, 18.09.2024

Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино увеличилось до шести, за медпомощью обратились еще две женщины, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:29

2024-09-18T10:29

2024-09-18T10:32

шебекино

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино увеличилось до шести, за медпомощью обратились еще две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В среду глава области сообщал, что в городе Шебекино дрон атаковал служебный автобус, ранены четыре мирных жителя, пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода."Сегодня утром в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. По уточнённой информации, ранены шесть мирных жителей… Позже ещё две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи, для прохождения дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода",- написал Гладков.

https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия