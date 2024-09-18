Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 18.09.2024 (обновлено: 10:32 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973333675.html
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести - РИА Новости, 18.09.2024
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино увеличилось до шести, за медпомощью обратились еще две женщины, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:29
2024-09-18T10:32
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино увеличилось до шести, за медпомощью обратились еще две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В среду глава области сообщал, что в городе Шебекино дрон атаковал служебный автобус, ранены четыре мирных жителя, пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода."Сегодня утром в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. По уточнённой информации, ранены шесть мирных жителей… Позже ещё две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи, для прохождения дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода",- написал Гладков.
https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c5eb90ecbf1159bd6f6eb6aa4b317a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при атаке дрона в Шебекино достигло шести

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино достигло шести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Шебекино увеличилось до шести, за медпомощью обратились еще две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В среду глава области сообщал, что в городе Шебекино дрон атаковал служебный автобус, ранены четыре мирных жителя, пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.
"Сегодня утром в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. По уточнённой информации, ранены шесть мирных жителей… Позже ещё две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи, для прохождения дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода",- написал Гладков.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала