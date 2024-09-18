https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973302238.html

В Орловской области уничтожили беспилотник

В Орловской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 18.09.2024

В Орловской области уничтожили беспилотник

Беспилотник сбит над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T01:40

2024-09-18T01:40

2024-09-18T01:40

специальная военная операция на украине

андрей клычков

орловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник сбит над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА. Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины!!! Победа будет за нами!!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240918/tulskaya_oblast-1973299733.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей клычков, орловская область