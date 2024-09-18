https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973302238.html
В Орловской области уничтожили беспилотник
В Орловской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 18.09.2024
В Орловской области уничтожили беспилотник
Беспилотник сбит над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:40
2024-09-18T01:40
2024-09-18T01:40
специальная военная операция на украине
андрей клычков
орловская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник сбит над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА. Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины!!! Победа будет за нами!!" - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240918/tulskaya_oblast-1973299733.html
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андрей клычков, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Орловская область
В Орловской области уничтожили беспилотник
Губернатор Клычков: ПВО сбила в Орловской области БПЛА ВСУ