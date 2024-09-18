https://ria.ru/20240918/belgorod-1973420816.html

Белгородская чиновница не признала вину в подготовке теракта

Белгородская чиновница не признала вину в подготовке теракта - РИА Новости, 18.09.2024

Белгородская чиновница не признала вину в подготовке теракта

Белгородская чиновница Виктория Шинкарук не признает вину в оказании содействия террористической деятельности и подготовке теракта, утверждая, что ее... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:09

2024-09-18T15:09

2024-09-18T15:09

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Белгородская чиновница Виктория Шинкарук не признает вину в оказании содействия террористической деятельности и подготовке теракта, утверждая, что ее использовали втемную, рассказал РИА Новости ее адвокат Артём Рыдванов. "Вину она не признает, она рассказала только об обстоятельствах передачи денег, которые положила в урну. Их использовали втемную", - сказал защитник. Он пояснил, что ей написал ее бывший муж по фамилии Кисель, который находится на Украине, что переведет ей 107 тысяч рублей на карту, чтобы она сняла 100 тысяч рублей со счета и передала через ячейку некоему человеку, который занимался криптовалютой и "не хотел светиться", а семь тысяч взяла себе в качестве вознаграждения. Шинкарук не знала для чего и кому она передает деньги, утверждает Рыдванов. То же самое сделал второй фигурант Александр Холодков. Кисель был его другом детства и попросил оставить в урне сверток с 500 тысячами рублей, за это передал ему 10 тысяч рублей. Защита настаивает, что фигуранты не знали, для чего будут использоваться деньги, "не имели отношения к взрывному устройству". "Но им вменяют это по совокупности совершения преступлений из-за того, что в основном деле (в отношении Киселя – ред.) есть пересечение границы, закладка взрывного устройства организованной группой, дело в отношении Киселя выделено в отдельное производство", - заявил РИА Новости адвокат Холодкова Максим Васюхин. По его словам, следствие не стало устанавливать человека, который передал деньги Холодкову. "Внешнее описание посредника Холодков был готов описать, рассказывал в допросах, готов был сделать портрет, но в деле нет ни одного ОРМ, связанного с установлением личности этого лица", - добавил Васюхин. Рыдванов отметил, что они "подтверждают все, что сделали с передачей денег". Шинкарук обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Также ей предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой, участие в террористическом сообществе, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору. Аналогичные обвинения предъявлены Холодкову. Рассмотрение дела продолжится 4 октября.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970289714.html

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происшествия, украина, россия