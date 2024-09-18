Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали
Посол Толченов надеется, что больше российских авиакомпаний будут летать на Бали
© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Архивное фото
ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что вслед за "Аэрофлотом" больше российских авиакомпаний будут выполнять рейсы на Бали.
В среду пассажиры из Москвы прибыли на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом". Путешественников встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой. По словам авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке.
"Я уверен, что у нас очень хорошее будущее в плане развития туристических отношений и сотрудничества в плане воздушного сообщения. Надеюсь, что "Аэрофлот" - это первая, но в будущем не единственная российская компания, которая будет сюда летать. Надеюсь, что авиакомпании будут летать также с Дальнего Востока, из Сибири и из других районов России", - отметил дипломат.
"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.
На Бали — без пересадок. Где и как отдохнуть на тропическом острове
24 августа, 08:00