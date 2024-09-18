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Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали - РИА Новости, 18.09.2024
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Туризм
 
08:36 18.09.2024 (обновлено: 08:46 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/bali-1973318837.html
Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали
Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали - РИА Новости, 18.09.2024
Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали
Посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что вслед за "Аэрофлотом" больше российских авиакомпаний будут выполнять рейсы... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T08:36
2024-09-18T08:46
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индонезия
россия
аэрофлот
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ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что вслед за "Аэрофлотом" больше российских авиакомпаний будут выполнять рейсы на Бали. В среду пассажиры из Москвы прибыли на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом". Путешественников встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой. По словам авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке. "Я уверен, что у нас очень хорошее будущее в плане развития туристических отношений и сотрудничества в плане воздушного сообщения. Надеюсь, что "Аэрофлот" - это первая, но в будущем не единственная российская компания, которая будет сюда летать. Надеюсь, что авиакомпании будут летать также с Дальнего Востока, из Сибири и из других районов России", - отметил дипломат. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.
https://ria.ru/20240918/bali-1973307027.html
https://ria.ru/20240824/bali-1967651849.html
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москва, индонезия, россия, аэрофлот, туризм
Москва, Индонезия, Россия, Аэрофлот, Туризм, Туризм
Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали

Посол Толченов надеется, что больше российских авиакомпаний будут летать на Бали

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что вслед за "Аэрофлотом" больше российских авиакомпаний будут выполнять рейсы на Бали.
В среду пассажиры из Москвы прибыли на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом". Путешественников встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой. По словам авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке.
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России
03:49
"Я уверен, что у нас очень хорошее будущее в плане развития туристических отношений и сотрудничества в плане воздушного сообщения. Надеюсь, что "Аэрофлот" - это первая, но в будущем не единственная российская компания, которая будет сюда летать. Надеюсь, что авиакомпании будут летать также с Дальнего Востока, из Сибири и из других районов России", - отметил дипломат.
"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.
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