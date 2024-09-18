https://ria.ru/20240918/bali-1973318837.html

Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали

Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали - РИА Новости, 18.09.2024

Посол Толченов надеется на рост числа российских рейсов на Бали

Посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что вслед за "Аэрофлотом" больше российских авиакомпаний будут выполнять рейсы... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:36

2024-09-18T08:36

2024-09-18T08:46

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ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что вслед за "Аэрофлотом" больше российских авиакомпаний будут выполнять рейсы на Бали. В среду пассажиры из Москвы прибыли на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом". Путешественников встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой. По словам авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке. "Я уверен, что у нас очень хорошее будущее в плане развития туристических отношений и сотрудничества в плане воздушного сообщения. Надеюсь, что "Аэрофлот" - это первая, но в будущем не единственная российская компания, которая будет сюда летать. Надеюсь, что авиакомпании будут летать также с Дальнего Востока, из Сибири и из других районов России", - отметил дипломат. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.

https://ria.ru/20240918/bali-1973307027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, индонезия, россия, аэрофлот, туризм