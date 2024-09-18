https://ria.ru/20240918/bali-1973307027.html
Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России
Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России - РИА Новости, 18.09.2024
Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России
Пассажиров, прибывших на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом", встретили венками из живых цветов, РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:49
2024-09-18T03:49
2024-09-18T03:49
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ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Пассажиров, прибывших на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом", встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. По данным авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке. В Индонезии путешественников встретили плакаты и баннеры, выражающие приветствие пассажиров на Бали. Прибывающим из Москвы также подарили венки из живых цветов и флажки России и Индонезии. На приветствии играла традиционная музыка, а танцовщицы исполнили балийский танец. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполняться два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.
https://ria.ru/20240907/bali-1971258679.html
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аэрофлот, москва, индонезия, бали
Аэрофлот, Москва, Индонезия, Бали
Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России
Пассажиров первого за четыре года рейса из Москвы встретили на Бали флажками РФ
ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Пассажиров, прибывших на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом", встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой, передает корреспондент РИА Новости.
По данным авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке.
В Индонезии
путешественников встретили плакаты и баннеры, выражающие приветствие пассажиров на Бали. Прибывающим из Москвы также подарили венки из живых цветов и флажки России и Индонезии. На приветствии играла традиционная музыка, а танцовщицы исполнили балийский танец.
"Аэрофлот
" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар
(остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполняться два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.