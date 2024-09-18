https://ria.ru/20240918/bali-1973307027.html

Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России

Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России - РИА Новости, 18.09.2024

Пассажиров из Москвы встретили на Бали венками из цветов и флажками России

Пассажиров, прибывших на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом", встретили венками из живых цветов, РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:49

2024-09-18T03:49

2024-09-18T03:49

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москва

индонезия

бали

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ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. Пассажиров, прибывших на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом", встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. По данным авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке. В Индонезии путешественников встретили плакаты и баннеры, выражающие приветствие пассажиров на Бали. Прибывающим из Москвы также подарили венки из живых цветов и флажки России и Индонезии. На приветствии играла традиционная музыка, а танцовщицы исполнили балийский танец. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполняться два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.

https://ria.ru/20240907/bali-1971258679.html

https://ria.ru/20240815/indoneziya-1966301662.html

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аэрофлот, москва, индонезия, бали