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Татьяна Бакальчук: биография и история успеха основательницы Wildberries

Бакальчук Татьяна Владимировна: биография основательницы Wildberries, дети, личная жизнь, кто такая Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук: биография и история успеха основательницы Wildberries

Бакальчук Татьяна Владимировна — основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-18T12:51

2024-09-18T12:51

2024-09-19T00:02

россия

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МОСКВА, 18 сент — РИА Новости. Бакальчук Татьяна Владимировна — основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России. Биография и личная жизнь предпринимательницы: национальность, образование, семья и дети владелицы маркетплейса, создание и развитие "Вайлдберриз", достижения и интересные факты — в материале РИА Новости.Бакальчук Татьяна ВладимировнаТатьяна Бакальчук является вдохновляющим примером для многих женщин-предпринимателей и успешно демонстрирует, что упорством, трудолюбием и талантом можно добиться больших результатов в бизнесе.НациональностьТатьяна Ким (в девичестве) родилась 16 октября 1975 года в Подмосковье, в семье этнических корейцев. По национальности она кореянка.Детство и юностьИнформации о детских и юношеских годах самой богатой женщины страны в Сети практически нет. Татьяна Бакальчук не ведет социальные сети. В своих интервью она не раз подчеркивала, что в школьные годы постоянно сталкивалась с дискриминацией как представитель корейской диаспоры.Личная жизньРассказывать о семейной жизни Татьяна и ее супруг не любят. Пара неоднократно заявляла, что их не привлекает публичность. Однако после появления в рейтинге Forbes предпринимательница раскрыла миру свою историю успеха.РодителиРодители Татьяны оба корейцы по происхождению. Мать работала учительницей начальных классов, а отец — инженером. Татьяна старший из трех детей в семье.СупругГде именно Татьяна познакомилась со своим супругом радиофизиком Владиславом Бакальчуком и как развивалась их история любви, неизвестно. Семья не раскрывала подробностей и практически не говорила на тему личной жизни в своих интервью. Известно, что они встретились в начале 2000-х и поженились уже через полтора месяца после знакомства. Муж стал ее партнером по бизнесу.ДетиВ браке с Владиславом Бакальчуком Татьяна родила семерых наследников. В многодетной семье растут двойняшки, появившиеся на свет в 2021 году, два сына и три дочери.ОбразованиеТатьяна Бакальчук окончила школу в 1992 году в поселке Газопровод и поступила на факультет иностранных языков Коломенского педагогического института. В 1997 году окончила вуз с дипломом преподавателя английского и немецкого языков и работала в школе, также занималась репетиторством.Предпринимательская деятельностьСоздательница Wildberries позиционирует себя как self-made woman (женщина, которая “сделала себя сама”), запустила бизнес с нуля, буквально на коленке создавая сайт с каталогом товаров. Бизнесвумен в своих интервью не раз подчеркивала, что она "всегда неуютно чувствовала себя при общении с продавцами", поэтому и придумала, как приобретать вещи, минуя назойливых консультантов и очереди на кассе. История Wildberries вдохновляет начинающих предпринимателей и доказывает, что достичь успеха может каждый, кто проявляет трудолюбие, не боится сложностей и инноваций.Создание WildberriesИстория становления семейной бизнес-империи началась с рождением их первой дочери в 2004 году. Денег тогда не хватало, а продолжать репетиторство с малышкой на руках не представлялось возможным. Будучи молодой мамой, Татьяна на себе ощутила, что шопинг с маленьким ребенком порой превращается в настоящее испытание. Тогда и родилась идея перепродавать вещи онлайн. Она опиралась на собственные нужды и потребности. Оценив популярность каталогов и набирающую обороты онлайн-торговлю, Татьяна сделала ставку на это и предложила клиентам продукцию известных немецких каталогов Otto и Quelle. Вместе с мужем они создали собственный сайт-каталог, запустили рекламу в интернете, а чтобы выделиться среди конкурентов, добавили всего 10% к стоимости товаров и не брали предоплату с клиентов. Уже в первый же день пришло несколько заказов. Так появилась компания Wildberries (в переводе с английского — "Дикие ягоды")."Фактически это второй ребенок в нашей семье — придумала я его, когда старшей дочери было примерно полтора месяца. Потом девять месяцев этот проект "назревал" — начала я об этом задумываться где-то в конце февраля 2004 года, а первый заказ пришел в ноябре. К Wildberries я отношусь как к живому организму, да, как к ребенку", — заявила Бакальчук.После запуска продаж супружеская пара самостоятельно обрабатывала и упаковывала заказы, развозила товары. Они сами доставляли посылки с вещами, а коробки с товарами хранили у себя в квартире. Друзья и знакомые со скепсисом относились к такой бизнес-идее. Когда объемы заказов значительно возросли, семья приняла решение арендовать офис для хранения. А вслед за помещением в команде появились программисты, фотографы, операторы, курьеры. Младшая сестра Татьяны стала первой приглашенной сотрудницей, на помощь пришли и другие родственники и близкие друзья, что помогло компании справиться с возрастающими объемами заказов и позволило расширить ассортимент.Рост и успех компанииСотрудничество с зарубежными поставщиками стало новой отправной точкой в развитии Wildberries. Начиная с 2006 года прямые контракты с зарубежными брендами позволили значительно расширить ассортимент и привлечь больше покупателей. Успеху способствовало и открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными. Это укрепило позиции Wildberries на рынке. Возможность заказать на примерку сразу несколько товаров и вернуть то, что не подошло, привлекала все больше покупателей. Количество заказов стало расти, что требовало разработки логистической инфраструктуры. Компания открывала все новые логистические центры и склады, налаживала работу с поставщиками. А появление собственной службы доставки улучшило качество обслуживания клиентов.Следующим шагом стало привлечение на площадку новых продавцов. С 2010 года партнеры за небольшую комиссию получали выход к широкой аудитории потенциальных клиентов. Компания Wildberries трансформировалась в маркетплейс с миллионами разнообразных товаров. Сегодня сайт занимает первые строчки по посещаемости в России, а пункты самовывоза Wildberries расположены по всей стране.Стратегия и инновацииБлагодаря уникальной стратегии работы, Татьяна Бакальчук стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России. Ее успеху способствовала не только высокая профессиональная компетентность, но и способность предвидеть изменения в индустрии онлайн-торговли и быстро адаптироваться к ним.Выбранная стратегия развития, новые подходы в работе с клиентами и партнерами, внедрение инновационных идей и современных технологий позволили компании Wildberries достичь высоких результатов на рынке электронной коммерции.Для автоматизации процессов, эффективности работы онлайн-платформы и повышения лояльности покупателей активно применяются ИТ-решения. Система управления складом (WMS — Warehouse Management System) помогла оптимизировать использование складских площадей, сократить время обработки заказов и комплектования товаров.Появление у маркетплейса удобного приложения, продвижение товаров в социальных сетях и сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами сделало Wildberries более узнаваемым.Возможности искусственного интеллекта позволяют компании анализировать спрос и оценивать потребности клиентов, предлагать персонализированные рекомендации в соответствии с интересами покупателей, что увеличивает рост продаж.Появление Вайлдберриз-банка позволило запустить работу собственной платежной системы и выпустить банковские карты для пользователей маркетплейса.Развитие франчайзинговой сети стало важным стратегическим решением для компании и расширило географию торговли на всей территории России. Представительства Wildberries и пункты выдачи заказов сегодня открыты в разных странах — Белоруссии, Армении, Таджикистане, Грузии, Казахстане и других.Объединение с компанией RussВ июне 2024 года компания Wildberries объявила об объединении с крупнейшим национальным оператором наружной рекламы — группой Russ. Инициатива создания платежной системы для операций в российской валюте по всему миру, а также запуск глобальной офлайн-сети с собственными логистическими центрами, магазинами, складами и офисами получила одобрение российских властей и стала новым этапом в развитии компании.В начале июля партнеры учредили совместную фирму — ООО "РВБ" с уставным капиталом 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", ее генеральный директор — Роберт Мирзоян — исполнительный директор группы Russ.Достижения и наградыТатьяна Бакальчук является одной из самых богатых женщин России. Она занимает 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Ее состояние оценивается более чем в семь миллиардов долларов.В 2019 году Wildberries был признан крупнейшим fashion-ретейлером страны. Деятельность маркетплейса сегодня осуществляется и за пределами России. Пункты самовывоза и логистические центры открыты в Казахстане, Армении, Белоруссии, Киргизии.Вклад в развитие предпринимательстваТатьяна Бакальчук содействует развитию российского предпринимательства, автоматизирует технологические процессы маркетплейса и привлекает к сотрудничеству российских дистрибьюторов. Запуск центров экспертизы электронной коммерции Wildberries позволяет обучать новых селлеров в разных городах России.Ожидается, что в результате консолидации лидера рынка электронной коммерции Wildberries и крупнейшего российского оператора наружной рекламы группы Russ у представителей среднего, малого и микробизнеса появится уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, что поможет нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.География охвата стратегического проекта планируется на территории России, стран СНГ и стран Глобального Юга — Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).Интересные фактыБакальчук сейчасВладислав Бакальчук заявил в социальных сетях, что с июля маркетплейс перешел под контроль других владельцев через Russ Outdoor, что, по его мнению, является "рейдерским захватом", обвинил супругу в сговоре с "непонятной компанией".Однако Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате и подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом. "Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса", — заявила она в своем Telegram-канале.

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https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961610421.html

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Артем Смирнов

россия, татьяна бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries, общество, владислав бакальчук, биографии