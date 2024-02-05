https://ria.ru/20240205/wildberries-1925408060.html

Бакальчук рассказала, как создавался Wildberries

Бакальчук рассказала, как создавался Wildberries - РИА Новости, 05.02.2024

Бакальчук рассказала, как создавался Wildberries

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что с момента идеи о создании компании до первого заказа на площадке прошло около девяти... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:14

2024-02-05T09:14

2024-02-05T10:07

wildberries

татьяна бакальчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292721_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_121eafddc71190ca088d0c703a7d9954.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что с момента идеи о создании компании до первого заказа на площадке прошло около девяти месяцев, и она относится к маркетплейсу как к еще одному своему ребенку. "Фактически это второй ребенок в нашей семье - придумала я его, когда старшей дочери было примерно полтора месяца. Потом девять месяцев этот проект "назревал" - начала я об этом задумываться где-то в конце февраля 2004 года, а первый заказ пришел в ноябре. К Wildberries я отношусь как к живому организму, да, как к ребенку", - заявила Бакальчук. По ее словам, за время своего существования компания успешно проходит все стадии, которые и должен проходить бизнес. "Мне кажется, что мы один из крупнейших логистических операторов в стране. По крайней мере, будем точно. Сейчас у нас порядка 3 миллионов квадратных метров площадей, в этом году еще столько же запустим, а в планах - увеличивать количество строек и вводимых в эксплуатацию объектов каждый год. Также у нас уже достаточно большой оборот. По итогам 2023 года мы рассчитываем приблизиться к отметке 3 триллиона (рублей - ред.)", - добавила основательница компании. В 2021 году глава Wildberries сообщила, что родила двойняшек - таким образом, число детей в семье достигло 7. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240204/wildberries-1925311061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

wildberries, татьяна бакальчук