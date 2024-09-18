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Продвижение США в АТР обострит гонку вооружений, заявил МИД Китая - РИА Новости, 18.09.2024
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11:47 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/atr-1973352403.html
Продвижение США в АТР обострит гонку вооружений, заявил МИД Китая
Продвижение США в АТР обострит гонку вооружений, заявил МИД Китая - РИА Новости, 18.09.2024
Продвижение США в АТР обострит гонку вооружений, заявил МИД Китая
США в стремлении к абсолютному военному превосходству настойчиво продвигаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе, размещая там ракеты, это обострит... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:47
2024-09-18T11:47
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. США в стремлении к абсолютному военному превосходству настойчиво продвигаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе, размещая там ракеты, это обострит гонку вооружений и серьезно повысит напряженность в регионе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "В последние годы США в стремлении к абсолютному военному превосходству настойчиво продвигаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе, размещая ракеты средней и меньшей дальности. Эти действия обострят гонку вооружений, серьезно повысят напряженность в регионе, поставят под угрозу региональный мир и безопасность, подорвут глобальный стратегический баланс и стабильность", - сказал Линь Цзянь. По словам дипломата, Китай неоднократно выступал против этого. "Мы призываем США отказаться от соответствующего плана по размещению, а также рекомендуем соответствующим странам отчетливо увидеть истинные цели США, проявить осторожность в области военной безопасности и предпринять практические действия для поддержания регионального и международного мира и стабильности", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии. По его словам, Китай будет пристально следить за ситуацией, решительно защищать свои интересы безопасности.
https://ria.ru/20240917/ssha-1973230587.html
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Продвижение США в АТР обострит гонку вооружений, заявил МИД Китая

МИД КНР: продвижение США в АТР обострит гонку вооружений и повысит напряженность

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. США в стремлении к абсолютному военному превосходству настойчиво продвигаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе, размещая там ракеты, это обострит гонку вооружений и серьезно повысит напряженность в регионе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"В последние годы США в стремлении к абсолютному военному превосходству настойчиво продвигаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе, размещая ракеты средней и меньшей дальности. Эти действия обострят гонку вооружений, серьезно повысят напряженность в регионе, поставят под угрозу региональный мир и безопасность, подорвут глобальный стратегический баланс и стабильность", - сказал Линь Цзянь.
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По словам дипломата, Китай неоднократно выступал против этого.
"Мы призываем США отказаться от соответствующего плана по размещению, а также рекомендуем соответствующим странам отчетливо увидеть истинные цели США, проявить осторожность в области военной безопасности и предпринять практические действия для поддержания регионального и международного мира и стабильности", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии.
По его словам, Китай будет пристально следить за ситуацией, решительно защищать свои интересы безопасности.
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