Продвижение США в АТР обострит гонку вооружений, заявил МИД Китая
МИД КНР: продвижение США в АТР обострит гонку вооружений и повысит напряженность
© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. США в стремлении к абсолютному военному превосходству настойчиво продвигаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе, размещая там ракеты, это обострит гонку вооружений и серьезно повысит напряженность в регионе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"В последние годы США в стремлении к абсолютному военному превосходству настойчиво продвигаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе, размещая ракеты средней и меньшей дальности. Эти действия обострят гонку вооружений, серьезно повысят напряженность в регионе, поставят под угрозу региональный мир и безопасность, подорвут глобальный стратегический баланс и стабильность", - сказал Линь Цзянь.
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По словам дипломата, Китай неоднократно выступал против этого.
"Мы призываем США отказаться от соответствующего плана по размещению, а также рекомендуем соответствующим странам отчетливо увидеть истинные цели США, проявить осторожность в области военной безопасности и предпринять практические действия для поддержания регионального и международного мира и стабильности", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии.
По его словам, Китай будет пристально следить за ситуацией, решительно защищать свои интересы безопасности.
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