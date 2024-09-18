https://ria.ru/20240918/arseev-1973316603.html

Борис Арсеев: Россия может предложить Джакарте АЭС большой и малой мощности

Борис Арсеев: Россия может предложить Джакарте АЭС большой и малой мощности - РИА Новости, 18.09.2024

Борис Арсеев: Россия может предложить Джакарте АЭС большой и малой мощности

Госкорпорация "Росатом" с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке Азии, инициируя и продвигая различные проекты мирного атома. При этом компания... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:00

2024-09-18T09:00

2024-09-18T09:20

интервью

индонезия

китай

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

тяньваньская аэс

аэс "аккую"

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Госкорпорация "Росатом" с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке Азии, инициируя и продвигая различные проекты мирного атома. При этом компания подчеркивает, что ее технологии позволяют раскрывать совершенно новые качества технологического уклада стран, выводя их экономический, экологический и кадровый потенциал на новый уровень. Директор по международному бизнесу "Росатома" Борис Арсеев заявил в интервью РИА Новости, что компания видит большие перспективы в сотрудничестве с Индонезией и готова предложить Джакарте совместное развитие как АЭС большой мощности, так и малых модульных реакторов. Топ-менеджер компании также подчеркнул, что "Росатом" наблюдает успех сотрудничества в других странах Азии - Республике Союз Мьянма, Вьетнаме, Индии, Китае и Бангладеш. Беседовала Ульяна Мирошкина.– Каковы перспективы развития сотрудничества с Индонезией по мирному атому? Возможно ли в обозримом будущем реализовать совместные проекты по АЭС?– Индонезия сегодня очень заинтересована в развитии ядерной энергетики, это, в частности, обсуждалось во время встречи избранного президента Индонезии Прабово Субианто с Владимиром Путиным в Москве 31 июля 2024 года.Экономика Индонезии стремительно растет: амбиции руководства страны – обеспечить восьмипроцентный прирост ВВП в ближайшие два-три года. В таких условиях строительство атомной электростанции станет для Индонезии инфраструктурным проектом национального значения, направленным на то, чтобы обеспечить страну с населением почти 300 миллионов человек надежным базовым источником электроэнергии. Джакарта также взяла на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Поэтому немаловажным является и то, что атомная энергетика будет способствовать переходу к экологически чистой энергии и сокращению "углеродного следа".Индонезия уже много лет развивает атомные технологии. Накоплен большой объем знаний, существует целый ряд организаций, как государственных структур, так и компаний, которые могут выступить квалифицированными заказчиками и партнерами строительства атомных мощностей в стране. И мы готовы выстраивать диалог со всеми, кто будет определен правительством Индонезии как наш визави для этих целей. Уже сейчас мы активно делимся нашим опытом с коллегами, отвечающими за развитие энергетической отрасли в стране, а также сотрудничаем в сфере образования. Так, в данный момент в России по атомным специальностям обучается 13 студентов из Индонезии, и мы надеемся, что их число будет только расти.Что касается энергетических технологий, которые мы готовы предложить Индонезии для развития совместных проектов в атомной энергетике, то речь может идти как о станциях большой мощности, так и о малых модульных реакторах. Решение должна принимать индонезийская сторона, исходя из потребностей страны. Но будь то малая или большая мощность, предложением "Росатома" в любом случае станет надежная и безопасная технология, эффективность которой подтверждена временем. Дело в том, что российской атомной отрасли в следующем году исполняется 80 лет. Накопленный опыт позволяет нам предлагать зарубежным партнерам решения, которые имеют референтность – доказали свою эффективность, безопасность и надежность во время эксплуатации на территории России.В части большой мощности нашим флагманским продуктом являются энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. К слову, "Росатом" был первой компанией в мире, которая запустила блок поколения III+. Это самая передовая технология – она полностью соответствует всем "постфукусимским" стандартам безопасности: сочетает активные и пассивные ее системы, имея несколько барьеров безопасности. Более того, станция способна выдержать экстремальные внешние воздействия: наводнения, цунами, ураганы, землетрясения. Система сейсмозащиты АЭС – насущная тема для Индонезии – наглядно продемонстрировала свою эффективность на АЭС "Аккую". Сооружения станции не пострадали, когда в феврале 2023 года на Турцию обрушилась серия разрушительных землетрясений. В настоящее время эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе ВВЭР-1200: четыре в России и два в Республике Беларусь. Энергоблоки с реакторами поколения III+ российского дизайна сейчас строятся в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш, Китае.Что касается технологии атомных станций малой мощности (АСММ), которым сейчас уделяется большое внимание, то и здесь "Росатому" принадлежит пальма первенства. В мире сегодня существует более 90 проектов малых модульных реакторов, но лишь мы перешли от слов к делу. С 2019 года в промышленной эксплуатации находится единственная в мире плавучая атомная станция – "Академик Ломоносов". Также в настоящее время реализуется проект по сооружению атомной станции малой мощности наземного базирования в Якутии. В мае 2024 года был подписан первый в мире экспортный контракт на сооружение малой станции в Узбекистане. В основе наших технологий АСММ многолетний опыт эксплуатации – более 400 реакторо-лет – малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота.Какая бы из технологий ни была выбрана Индонезией для развития атомной энергетики, необходимо понимать, что это решение принесет с собой не только устойчивый и безопасный источник электроэнергии для населения и бизнеса, но также и целый ряд положительных эффектов для общества и экономики. АЭС дает колоссальный импульс для развития экономики, образования и технологий. При строительстве станции создаются новые рабочие места. Так, на пике работ на стройплощадке АЭС большой мощности задействованы десятки тысяч человек. Но и станция в стадии эксплуатации способствует созданию тысяч рабочих мест в смежных отраслях и инфраструктуре. Мультипликативный эффект для экономики демонстрируют следующие цифры: по нашим подсчетам, каждый рубль, вложенный в проект по сооружению АЭС, дополнительно приносит в ВВП страны 1,9 рубля, когда станция строится, и не менее 1,7 рубля, когда она эксплуатируется. Повторюсь, что помимо прямых эффектов на развитие экономики и промышленности АЭС вносит вклад в климатическую и экологическую повестку страны.– Идет ли речь о сотрудничестве только в сфере атомной энергетики?– Проект развития атомной генерации может стать флагманским проектом сотрудничества между нашими странами. Но мы готовы развивать двустороннее взаимодействие и в других высокотехнологичных отраслях: ядерной медицине, композитных материалах, аддитивных технологиях, цифровизации."Росатом" давно трансформировался в интегратора ключевых высокотехнологичных решений, став глобальной технологической корпорацией, которая развивает более 80 неатомных бизнесов. Эти решения способны вносить существенный вклад в экономическое развитие страны, поэтому мы уже давно говорим не о новых продуктах и бизнесах, а о решениях, позволяющих обеспечить технологический суверенитет.Важное гуманитарное значение имеет ядерная медицина. Изотопы как основа высокотехнологичной диагностики и лечения – по сути, наш традиционный бизнес. "Росатом" производит свыше 70% наименований в мировой линейке медицинских изотопов, полностью обеспечиваем потребности российского рынка в изотопах, экспортируем изотопную продукцию в более чем 50 стран. Сегодня делаем 11 видов радиофармпрепаратов для диагностики и терапии, строим в Обнинске крупнейший в Европе завод по производству РФП. Он будет выпускать уже 25 наименований, большая часть которых – это инновационные разработки российских ученых-медиков. Мы также производим несколько видов российского оборудования для ядерной медицины.Мы весьма активны в продвижении и наших машиностроительных компетенций, и новых материалов, в том числе композитов, и систем безопасности, и решений в области 3D-печати. Отмечу, что особый интерес у зарубежных партнеров начали вызывать российские цифровые продукты по направлениям "Умный город", "Численное моделирование", "Квантовые вычисления", по тематике физической и кибербезопасности объектов.По всем этим направлениям мы готовы работать с нашими партнерами и Индонезии.– Как развивается бизнес "Росатома" в Юго-Восточной Азии?– Мы давно присутствуем на рынке Юго-Восточной Азии и активно развиваем сотрудничество со многими странами региона. Нашими давними партнерами, с которыми нас связывают плодотворные деловые отношения, являются Мьянма и Вьетнам. Мы надеемся на развитие сотрудничества с Индонезией, также видим перспективы работы в Малайзии и других странах региона.Что касается Вьетнама, то российские атомщики содействовали в разработке, модернизации и обеспечении функционирования исследовательского реактора в Далате. Данный реактор среди прочего используется для производства изотопов медицинского назначения. Отрадно, что сотрудничество развивается, и мы близки к переводу в практическую плоскость проекта сооружения в стране современного Центра ядерной науки и технологий. Летом 2024 года был подписан межведомственный меморандум, который содержит четкий график мероприятий по развитию проекта на период до 2027 года.Очень плодотворно идет работа с Республикой Союз Мьянма. С мьянманскими коллегами мы прорабатываем проект сооружения атомной станции малой мощности (АСММ), а также изучаем возможность развития в стране ветроэнергетики.В целом "Росатом" ведет очень плодотворное сотрудничество с партнерами о всей Азии и реализует проекты в ключевых экономиках региона.Так, в Китае с участием "Росатома" уже построены четыре энергоблока на АЭС "Тяньвань", и еще четыре новых энергоблока находятся в стадии строительства: два на АЭС "Сюйдапу" и два на АЭС "Тяньвань". Тяньваньская АЭС – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. И после пуска блоков №7 и №8 она станет крупнейшей АЭС в мире с суммарной установленной мощностью девять гигаватт. Хочу подчеркнуть тот факт, что "Росатом" – единственный иностранный атомный вендор в Китае. Как вы знаете, Китай обладает собственными технологиями и компетенциями в области атомной энергетики, реализует самую амбициозную в мире программу развития атомной генерации. Тем ценнее для нас то, что китайские партнеры отдают предпочтение "Росатому" и выстраивают с нами стратегическое сотрудничество в рамках серийного строительства АЭС, в области топливного цикла и не только. Сотрудничество на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла.Стратегический характер носит и сотрудничество "Росатома" с Индией. АЭС "Куданкулам", которая строится с нашим участием, является крупнейшей в стране. Первая очередь станции (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах. Две очереди АЭС – четыре энергоблока – находятся в процессе сооружения.Шесть ее энергоблоков закладывают надежный фундамент энергонезависимости Индии, ее экономического роста и устойчивого развития. Имеется большой потенциал для развития сотрудничества в сфере серийного сооружения в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна, АЭС малой мощности наземного и плавучего базирования, научно-технической области, неэнергетических применений ядерных технологий.Еще одной нашей гордостью является проект сооружения АЭС "Руппур" в Бангладеш. Осенью 2023 года на площадку завезли первую партию свежего ядерного топлива (СЯТ), что превратило Бангладеш в новую "ядерную державу", использующую технологии мирного атома. Совместно с бангладешскими коллегами мы практически вплотную подошли к ключевой вехе проекта – физпуску реактора первого энергоблока.

https://ria.ru/20240912/turtsiya-1972173680.html

https://ria.ru/20240827/rosatom-1968831308.html

https://ria.ru/20240822/perevooruzhenie-1967664615.html

https://ria.ru/20240809/solntseva-1964755594.html

https://ria.ru/20240807/energetika-1964537202.html

https://ria.ru/20240711/plan-1958868614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, индонезия, китай, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, аэс "аккую"