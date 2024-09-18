https://ria.ru/20240918/armeniya-1973432732.html

Пашинян толкает Армению к пропасти, заявили в Госдуме

Пашинян толкает Армению к пропасти, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.09.2024

Пашинян толкает Армению к пропасти, заявили в Госдуме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян при подстрекательстве Запада толкает свою страну к экономической, социальной и военной пропасти, считает первый зампред... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:40

2024-09-18T15:40

2024-09-18T15:40

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дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при подстрекательстве Запада толкает свою страну к экономической, социальной и военной пропасти, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Пашиняна. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении, подчеркнул он. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, и Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, отметил Песков. "Уверен, что и сейчас большая часть населения страны (Армении - ред.) с благодарностью и уважением относится к русским, но этого нельзя сказать об армянской элите во главе с... Пашиняном. Он по наущению западных хозяев просто толкает свое государство к пропасти - экономической, социальной и военной", - сказал Журавлев РИА Новости. По мнению депутата, роль Пашиняна заключается в том, чтобы сделать из Армении очередную "торпеду, направленную против России". В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Пашинян также не исключал выхода страны из организации, в которую, помимо Армении, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла РИА Новости, что на сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Москва множество раз приходила на помощь Армении, защищала её, прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие.

https://ria.ru/20240918/pashinyan-1973341348.html

https://ria.ru/20240918/armenija-1973351021.html

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в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, алексей журавлев , дмитрий песков, госдума рф