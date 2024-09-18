https://ria.ru/20240918/armeniya-1973432732.html
Пашинян толкает Армению к пропасти, заявили в Госдуме
Пашинян толкает Армению к пропасти, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.09.2024
Пашинян толкает Армению к пропасти, заявили в Госдуме
Премьер-министр Армении Никол Пашинян при подстрекательстве Запада толкает свою страну к экономической, социальной и военной пропасти, считает первый зампред... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:40
2024-09-18T15:40
2024-09-18T15:40
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
алексей журавлев
дмитрий песков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при подстрекательстве Запада толкает свою страну к экономической, социальной и военной пропасти, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Пашиняна. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении, подчеркнул он. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, и Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, отметил Песков. "Уверен, что и сейчас большая часть населения страны (Армении - ред.) с благодарностью и уважением относится к русским, но этого нельзя сказать об армянской элите во главе с... Пашиняном. Он по наущению западных хозяев просто толкает свое государство к пропасти - экономической, социальной и военной", - сказал Журавлев РИА Новости. По мнению депутата, роль Пашиняна заключается в том, чтобы сделать из Армении очередную "торпеду, направленную против России". В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Пашинян также не исключал выхода страны из организации, в которую, помимо Армении, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла РИА Новости, что на сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Москва множество раз приходила на помощь Армении, защищала её, прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие.
https://ria.ru/20240918/pashinyan-1973341348.html
https://ria.ru/20240918/armenija-1973351021.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce534c9b64e899f024609d21c35db909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, алексей журавлев , дмитрий песков, госдума рф
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Алексей Журавлев , Дмитрий Песков, Госдума РФ
Пашинян толкает Армению к пропасти, заявили в Госдуме
Депутат: Пашинян при подстрекательстве Запада толкает Армению к пропасти
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при подстрекательстве Запада толкает свою страну к экономической, социальной и военной пропасти, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил о несогласии Кремля с позицией Пашиняна. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении, подчеркнул он. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, и Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, отметил Песков.
"Уверен, что и сейчас большая часть населения страны (Армении - ред.) с благодарностью и уважением относится к русским, но этого нельзя сказать об армянской элите во главе с... Пашиняном. Он по наущению западных хозяев просто толкает свое государство к пропасти - экономической, социальной и военной", - сказал Журавлев РИА Новости.
По мнению депутата, роль Пашиняна заключается в том, чтобы сделать из Армении очередную "торпеду, направленную против России".
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Пашинян также не исключал выхода страны из организации, в которую, помимо Армении, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин
ранее заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров
, заявления Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла РИА Новости, что на сомнения Еревана
в искренности намерений России
в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Москва
множество раз приходила на помощь Армении, защищала её, прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие.