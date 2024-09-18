https://ria.ru/20240918/arktika-1973341465.html
Совет по защите нацинтересов России в Арктике займется развитием Севморпути
Совет по защите нацинтересов России в Арктике займется развитием Севморпути - РИА Новости, 18.09.2024
Совет по защите нацинтересов России в Арктике займется развитием Севморпути
Совет по защите национальных интересов России в Арктике займется развитием Северного морского пути, обеспечением безопасного судоходства, сообщили журналистам в РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:57
2024-09-18T10:57
2024-09-18T10:57
россия
арктика
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по защите национальных интересов России в Арктике займется развитием Северного морского пути, обеспечением безопасного судоходства, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева. Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии РФ. "Совет по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике займется проработкой мер, направленных на защиту национальных интересов России в Арктике и реализацию национальной морской политики на арктическом направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что совет будет анализировать состояние и перспективы развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике и социально-экономической ситуации в Арктической зоне России. "Совет будет также делать акцент на развитие ледокольного, транспортного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов в целях обеспечения безопасного, круглогодичного и экономически выгодного судоходства в акватории Северного морского пути и других транспортных коридорах Арктической зоны Российской Федерации", - сообщили в аппарате Патрушева.
https://ria.ru/20240907/sevmorput-1971230752.html
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
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РИА Новости
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россия, арктика, николай патрушев, безопасность
Россия, Арктика, Николай Патрушев, Безопасность
Совет по защите нацинтересов России в Арктике займется развитием Севморпути
Аппарат Патрушева: совет по нацинтересам в Арктике займется развитием Севморпути
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по защите национальных интересов России в Арктике займется развитием Северного морского пути, обеспечением безопасного судоходства, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.
Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии РФ.
"Совет по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике займется проработкой мер, направленных на защиту национальных интересов России в Арктике и реализацию национальной морской политики на арктическом направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что совет будет анализировать состояние и перспективы развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике и социально-экономической ситуации в Арктической зоне России.
"Совет будет также делать акцент на развитие ледокольного, транспортного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов в целях обеспечения безопасного, круглогодичного и экономически выгодного судоходства в акватории Северного морского пути и других транспортных коридорах Арктической зоны Российской Федерации", - сообщили в аппарате Патрушева.