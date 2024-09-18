https://ria.ru/20240918/altaj-1973440391.html

На Алтае вынесли приговор водителю, по вине которого погибли туристы

На Алтае вынесли приговор водителю, по вине которого погибли туристы - РИА Новости, 18.09.2024

На Алтае вынесли приговор водителю, по вине которого погибли туристы

Десять лет колонии-поселения получил водитель, по вине которого погибли два туриста из Свердловской области, ехавшие на Каракольские озера, сообщают в СУСК РФ... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:01

2024-09-18T16:01

2024-09-18T16:01

происшествия

авто

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россия

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группа газ

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БАРНАУЛ, 18 сен – РИА Новости. Десять лет колонии-поселения получил водитель, по вине которого погибли два туриста из Свердловской области, ехавшие на Каракольские озера, сообщают в СУСК РФ по Республике Алтай. "Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении 42-летнего жителя Новосибирска… Суд… назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Резонансное ДТП произошло летом 2023 года в Чемальском районе. Обвиняемый, управляя незаконно переоборудованным грузовым автомобилем "ГАЗ-66 39511" с заменой кузова и увеличением количества посадочных мест, осуществлял доставку 16 туристов из Свердловской области, в том числе 10 несовершеннолетних, от села Чемал к Каракольским озерам. "Водитель, не имея права управления транспортными средствами категории "D" или подкатегории "D1", не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в больнице", - отмечают в СУСК. Он признан судом виновным по п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления).

https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html

свердловская область

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происшествия, авто, свердловская область, россия, республика алтай, группа газ, криминал