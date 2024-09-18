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СМИ: убившая своих детей итальянка гуглила, как сделать аборт самой - РИА Новости, 18.09.2024
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11:49 18.09.2024 (обновлено: 12:11 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/abort-1973353093.html
СМИ: убившая своих детей итальянка гуглила, как сделать аборт самой
СМИ: убившая своих детей итальянка гуглила, как сделать аборт самой - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ: убившая своих детей итальянка гуглила, как сделать аборт самой
Молодая жительница итальянской провинции Парма, во дворе дома которой были обнаружены тела двух новорожденных детей, призналась в том, что является матерью... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:49
2024-09-18T12:11
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РИМ, 18 сен – РИА Новости. Молодая жительница итальянской провинции Парма, во дворе дома которой были обнаружены тела двух новорожденных детей, призналась в том, что является матерью обоих, полиция обнаружила в ее телефоне поисковый запрос об аборте, сообщила газета Messaggero. В начале августа бабушка 22-летней итальянки обнаружила во дворе дома захоронение с останками младенца. Подозреваемой по делу об убийстве и сокрытии трупа стала студентка юридического факультета местного университета. Следователям она призналась, что родила ребенка самостоятельно и спустя два дня улетела с семьей на каникулы в США. В ее телефоне следователи обнаружили поисковый запрос о том, как "сделать второй аборт", что стало поводом для правоохранительных органов продолжить поиски. Спустя месяц правоохранителям удалось найти недалеко от места первой могилы останки второго ребенка. Следствие установило, что второй младенец был рожден около года назад. По сообщению местного издания Resto del Carlino, студентка призналась в том, что родила обоих детей. Задержанная отметила, что скрывала от друзей и молодого человека свою беременность. В настоящий момент ожидается решение о помещении итальянки под стражу, возможно, в рамках домашнего ареста. Со слов окружения девушки и местных жителей, сама задержанная и ее семья имели положительную репутацию. Девушка выступала как волонтер в церковном приходе и подрабатывала няней у соседей.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955988090.html
https://ria.ru/20240503/podrostki-1943778778.html
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РИА Новости
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60
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60
в мире, парма, сша
В мире, Парма, США
СМИ: убившая своих детей итальянка гуглила, как сделать аборт самой

Messaggero: убившая двух своих детей итальянка гуглила, как сделать аборт самой

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 18 сен – РИА Новости. Молодая жительница итальянской провинции Парма, во дворе дома которой были обнаружены тела двух новорожденных детей, призналась в том, что является матерью обоих, полиция обнаружила в ее телефоне поисковый запрос об аборте, сообщила газета Messaggero.
В начале августа бабушка 22-летней итальянки обнаружила во дворе дома захоронение с останками младенца. Подозреваемой по делу об убийстве и сокрытии трупа стала студентка юридического факультета местного университета. Следователям она призналась, что родила ребенка самостоятельно и спустя два дня улетела с семьей на каникулы в США.
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В ее телефоне следователи обнаружили поисковый запрос о том, как "сделать второй аборт", что стало поводом для правоохранительных органов продолжить поиски. Спустя месяц правоохранителям удалось найти недалеко от места первой могилы останки второго ребенка. Следствие установило, что второй младенец был рожден около года назад.
По сообщению местного издания Resto del Carlino, студентка призналась в том, что родила обоих детей. Задержанная отметила, что скрывала от друзей и молодого человека свою беременность. В настоящий момент ожидается решение о помещении итальянки под стражу, возможно, в рамках домашнего ареста.
Со слов окружения девушки и местных жителей, сама задержанная и ее семья имели положительную репутацию. Девушка выступала как волонтер в церковном приходе и подрабатывала няней у соседей.
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