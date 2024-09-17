https://ria.ru/20240917/zimbabve-1973080288.html

Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение

Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение - РИА Новости, 17.09.2024

Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение

Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:03

2024-09-17T00:03

2024-09-17T00:03

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зимбабве

эммерсон мнангагва

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших нет, сообщает местный телеканал со ссылкой на заявление министра информации страны Дженфана Мусвере. Как сообщает ZBC, вертолет потерпел крушение в воскресенье вскоре после того, как президент Зимбабве принял участие в торжествах по случаю местного праздника. "Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было.... На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отметил министр, управление гражданской авиации Зимбабве начало расследование инцидента и опубликует в связи с ним заявление.

https://ria.ru/20240914/slony-1972734628.html

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в мире, зимбабве, эммерсон мнангагва, происшествия