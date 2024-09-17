https://ria.ru/20240917/zimbabve-1973080288.html
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение - РИА Новости, 17.09.2024
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение
Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:03
2024-09-17T00:03
2024-09-17T00:03
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших нет, сообщает местный телеканал со ссылкой на заявление министра информации страны Дженфана Мусвере. Как сообщает ZBC, вертолет потерпел крушение в воскресенье вскоре после того, как президент Зимбабве принял участие в торжествах по случаю местного праздника. "Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было.... На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отметил министр, управление гражданской авиации Зимбабве начало расследование инцидента и опубликует в связи с ним заявление.
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в мире, зимбабве, эммерсон мнангагва, происшествия
В мире, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва, Происшествия
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение
ZBC: в Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь Мнангагва
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших нет, сообщает местный телеканал со ссылкой на заявление министра информации страны Дженфана Мусвере.
Как сообщает ZBC, вертолет потерпел крушение в воскресенье вскоре после того, как президент Зимбабве принял участие в торжествах по случаю местного праздника.
"Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было.... На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как отметил министр, управление гражданской авиации Зимбабве начало расследование инцидента и опубликует в связи с ним заявление.