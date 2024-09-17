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Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение - РИА Новости, 17.09.2024
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00:03 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/zimbabve-1973080288.html
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение - РИА Новости, 17.09.2024
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение
Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:03
2024-09-17T00:03
в мире
зимбабве
эммерсон мнангагва
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших нет, сообщает местный телеканал со ссылкой на заявление министра информации страны Дженфана Мусвере. Как сообщает ZBC, вертолет потерпел крушение в воскресенье вскоре после того, как президент Зимбабве принял участие в торжествах по случаю местного праздника. "Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было.... На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отметил министр, управление гражданской авиации Зимбабве начало расследование инцидента и опубликует в связи с ним заявление.
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в мире, зимбабве, эммерсон мнангагва, происшествия
В мире, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва, Происшествия
Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение

ZBC: в Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь Мнангагва

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© POOL
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Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолет, на котором, предположительно, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился в воскресенье, президента не было на борту, погибших нет, сообщает местный телеканал со ссылкой на заявление министра информации страны Дженфана Мусвере.
Как сообщает ZBC, вертолет потерпел крушение в воскресенье вскоре после того, как президент Зимбабве принял участие в торжествах по случаю местного праздника.
"Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было.... На борту вертолета были члены экипажа, но никто не погиб", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как отметил министр, управление гражданской авиации Зимбабве начало расследование инцидента и опубликует в связи с ним заявление.
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В миреЗимбабвеЭммерсон МнангагваПроисшествия
 
 
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