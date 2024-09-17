https://ria.ru/20240917/zhasmin-1973212607.html

Певица Жасмин стала народной артисткой Дагестана

Певица Жасмин стала народной артисткой Дагестана - РИА Новости, 17.09.2024

Певица Жасмин стала народной артисткой Дагестана

Певица Жасмин (Сара Шор) удостоена звания народной артистки Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства туризма республики. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:32

2024-09-17T16:32

2024-09-17T16:32

дербент

жасмин

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МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Певица Жасмин (Сара Шор) удостоена звания народной артистки Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства туризма республики. "Указом главы Республики Дагестан Сергея Меликова Жасмин удостоена звания народной артистки Республики Дагестан", – говорится в сообщении. В прошлую субботу в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте на фестивале народных художественных промыслов "Хранители традиций" состоялся сольный концерт Жасмин. Сара Шор родом из Дербента, здесь прошли ее детство и юность.

https://ria.ru/20240808/baysarova-1964901589.html

дербент

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дербент, жасмин