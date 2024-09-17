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СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский - РИА Новости, 17.09.2024
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11:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973132757.html
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский
Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Россией, пишет Valeurs Actuelles. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:43
2024-09-17T11:43
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Россией, пишет Valeurs Actuelles."На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлем, которая, в свою очередь, вынудит альянс ввести войска", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинский лидер уже осознает, что конфликт на Украине идет против него, поэтому он пытается идти на отчаянные решения.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240917/cnn-1973124064.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире, политика
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Политика
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский

VA: Зеленский разыгрывает последнюю карту в виде прямого вмешательства НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Россией, пишет Valeurs Actuelles.
«
"На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлем, которая, в свою очередь, вынудит альянс ввести войска", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
СМИ раскрыли, как попытка покушения на Трампа угрожает Зеленскому
Вчера, 10:53
Как указал обозреватель, украинский лидер уже осознает, что конфликт на Украине идет против него, поэтому он пытается идти на отчаянные решения.
В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области
16 сентября, 16:41
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреПолитика
 
 
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