https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973132757.html
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский
Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Россией, пишет Valeurs Actuelles. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:43
2024-09-17T11:43
2024-09-17T11:43
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Россией, пишет Valeurs Actuelles."На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлем, которая, в свою очередь, вынудит альянс ввести войска", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинский лидер уже осознает, что конфликт на Украине идет против него, поэтому он пытается идти на отчаянные решения.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Политика
СМИ рассказали, какую "последнюю карту" планирует разыграть Зеленский
VA: Зеленский разыгрывает последнюю карту в виде прямого вмешательства НАТО