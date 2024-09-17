Посол Келин рассказал, в каком случае Зеленскому придется уйти
Посол Келин: режим Зеленского может существовать только в условиях конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - сказал посол в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в интервью РИА Новости, что Владимир Зеленский является марионеткой режима НАТО и, как только он перестанет быть полезен и эффективен, его могут отправить в небытие.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.