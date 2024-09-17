https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973105667.html

Посол Келин рассказал, в каком случае Зеленскому придется уйти

Посол Келин рассказал, в каком случае Зеленскому придется уйти - РИА Новости, 17.09.2024

Посол Келин рассказал, в каком случае Зеленскому придется уйти

Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:13

2024-09-17T09:13

2024-09-17T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

андрей келин

ричард саква

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - сказал посол в беседе с британским политологом Ричардом Саквой. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в интервью РИА Новости, что Владимир Зеленский является марионеткой режима НАТО и, как только он перестанет быть полезен и эффективен, его могут отправить в небытие. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240917/pokushenie-1973094361.html

https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, андрей келин, ричард саква, нато